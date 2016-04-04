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Nusaybin'de çatışma; 1 binbaşı şehit oldu

Gündüz saatlerinde bir astsubay ve korucu şehit olmuştu

04 Nisan 2016 22:53

Mardin'in Nusaybin ilçesinde güvenlik güçlerine yönelik saldırıda astsubay Selçuk Karabakla'nın ardından bir binbaşı da şehit oldu. Gündüz saatlerinde de ilçede bir korucu şehit olmuştu.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Nusaybin İlçesi'nde 14 Mart tarihinde uygulanmaya başlanan sokağa çıkma yasağıyla birlikte, polis ve jandarma özel harekat timlerinin ortak yürüttüğü operasyonlar devam ediyor. Bugün Dicle Mahallesi Menekşe Sokak'ta hareket halinde bulunan askeri time, PKK’lılar roketatarlı saldırı düzenledi.

Saldırıda yaralanan 3 uzman çavuş Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan durumu ağır olan 1 uzman çavuş doktorların tüm müdahalesine rağmen şehit oldu.

Saldırının ardından bölgede güvenlik güçleriyle PKK’lılar arasında çatışma çıktı. 

Nusaybin'in Tepealtı Köyü'nde yaşayan geçici köy korucusu Adnan Durak, çocuklarını Girmeli Mahallesi'ndeki Sağlık Ocağı'na aşı yaptırmaya götürürken, PKK'lıların saldırısına uğramıştı. Durak'ın saldırıda şehit olduğu bildirildi.

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