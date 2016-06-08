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Midyat'ta gazetecilere saldırı; 2 kişi yaralı!

Midyat Emniyeti'ne sabah saatlerinde bombalı araçla saldırı düzenlenmişti

08 Haziran 2016 17:58

Mardin'in Midyat ilçesinde haber takibi yapan üç gazeteci, taşlı saldırıya uğradı. Saldırıda yaralanan gazetecilerden ikisi hastaneye kaldırıldı. Sabah saatlerinde Emniyet Müdürlüğü'ne bombalı araçla saldırı düzenlenen Mardin'in Midyat ilçesinde, gazeteciler de saldırıya uğradı.

Saldırının yaşandığı karakol civarında bulunan gazeteciler Sertaç Kayar, Hatice Kamer ve Mahmut Bozarslan, yine karakol civarında bulunan ve 'çekim yapamazsınız' diyen bir grup gencin saldırısına uğradı.

Saldırıyla ilgili Evrensel'den Faruk Ayyıldız’ın haberine göre, Sertaç Kayar, "Gençler, polislere yakındı. Çekim yapmıyorduk ve oradan uzaklaşmamıza rağmen arkamızdan taşlarla saldırdılar. Üçümüz de yaralandık. Hatice Kamer başından yaralandı. Hatice ve Mahmut'u hastaneye kaldırdılar" dedi.

 

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