Midyat Emniyeti'ne bombalı araçla saldırı; 2 kadın polis şehit oldu, 3 sivil hayatını kaybetti, 51 kişi yaralandı

Mardin'in Midyat ilçesinde Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Patlamanın güvenlik görevlilerinin Emniyet Müdürlüğü'ne girmeye çalışan bir araçtan şüphelenerek müdahale etmesinin ardından yaşandığı belirtilirken, saldırıda 2 kadın polis memuru şehit oldu. Şehit polislerden birinin hamile olduğu belirtildi. Şehit olan polis memuru Nefize Özsoy'un yine polis memuru olan eşi de daha önceki bir saldırıda yaralanmış ve tayini Kırklareli'ne çıkmıştı.

Dün İstanbul Vezneciler'de yaşanan bombalı saldırıda yaralananları ziyaret eden Binali Yıldırım, hastane çıkışında Midyat'taki saldırının PKK tarafından düzenlendiğini açıkladı. Aracın beton bloklar ve demir bariyerlere çarparak patladığı, saldırıda yarım tondan fazla patlayıcı olduğu ilk gelen bilgiler arasında.

DHA'nın haberine göre, saat 11.00 sıralarında meydana gelen patlamanın ardından PKK’lılarla ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Patlama ve sonrasında çıkan çatışma nedeniyle ilçeye Mardin’den takviye birlikler sevkedildi.

"Yarım tondan fazla patlayıcı kullanıldı"

Patlamadan sonra Emniyet Müdürlüğü'ünde büyük hasar oluştuğu görülürken, çevredeki ev ve işyerleri de patlamadan etkilendi.

DHA muhabiri Felat Bozarslan, saldırıya ilişkin verdiği ilk bilgilerde aracın Batman istikametinden Midyat'a geldiği yönünde belirterek şöyle konuştu:

"Batman istikametinden gelen şüpheli bir araç, Mardin Midyat Emniyet Müdürlüğü önüne gelip içeri girmeye çalışıyorlar. Güvenlik güçleri ateş ederek durdurmaya çalıştığı, sonucunda patladığı bilgisi geliyor. Araç park halinde bir araç değil, hareket halinde bir araç.

Giriş kapısını kapatan demir bariyerler var. Aracın muhtemelen buranın önünde patlatıldığını, güvenlik güçlerinin araçtan şüphelenmesi üzerine patlatıldığı yönünde bilgi var. Araçta yarım tondan fazla patlayıcı olduğu bilgisini aldık. Uzaktan kumandalı bomba değil, canlı bomba olduğu yönünde iddialar var."

"Canlı bomba saldırısı"

Patlamanın ardından edindiği ilk bilgileri aktaran Bozarslan, saldırının canlı bomba saldırısı olduğunun kesinleştiğini ve çok sayıda yaralı olduğunu ifade ederek Emniyet kaynaklarının ilk tespitlerini şöyle paylaştı:

"Şunu kesin olarak söyleyebiliriz ki canlı bombanın bulunduğu araç, Emniyet Müdürlüğü binasına giremeden patladı. Şöyle tarif edebiliriz. Midyat Emniyet Müdürlüğü önünde olaylar nedeniyle beton bloklar ve demir bariyerler vardı. Bu beton bloklara çarptığı için patlama yaşanmış. Burası Mardin'in kalbi ve çok sayıda yaralı var. Yaralıların çoğunun sivil olduğu söyleniyor.

Olay yerinden ilk görüntüler