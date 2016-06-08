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Başbakan Yıldırım: Midyat'taki bombalı saldırının faili katil PKK'dır

Midyat'taki bombalı saldırıda 1'i polis 3 kişi hayatını kaybetti

08 Haziran 2016 15:51

Başbakan Binali Yıldırım Vezneciler saldırısında yaralananları ziyaret ettiği İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, Mardin Midyat'taki bombalı saldırıyla ilgili "Midyat'taki bombalı saldırının faili katil PKK'dır" dedi.  

PKK ile mücadelenin sürdürüleceğini de belirten Yıldırım "İster şehirde, ister kırsalda olsun terörün Türkiye gündeminden çıkması için gece gündüz bu amansız mücadeleyi sürdüreceğiz" ifadesini kullandı.

"Onların arkalarını sıvazlayan ve destek verenlerle de mücadele edeceğiz" diyen Yıldırım, saldırının failinin PKK olduğunu söyledi.  

Başbakan Yıldırım şunları kaydetti:

"Türkiye gündeminden çıkması için gece gündüz bu amansız mücadeleyi sürdüreceğiz. Onların arkalarını sıvazlayan ve destek verenlerle de mücadele edeceğiz. Bugün de Midyat'ta çok çok büyük bir patlayıcı oldu. 30 yaralımız var. 1 polis, 2 vatandaş olmak üzere 3 ölü var. Fail PKK'dır"

"Değerli arkadaşlar dün sabah saatlerinde üniversitenin güvenliğinden sorumlu olan çevik kuvvet ekiplerimiz maalesef terör örgütünün saldırısına uğradılar. Ve bu olayda polis ve sivil 11 kardeşimizi kaybettik. Şehitlere, ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımız var. Dünden beri iyileştirme için canla başla hastanelerde çalışıyor arkadaşlar. Birçoğu zaten taburcu oldu."

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Binali YıldırımPKKMidyat bombalı saldırı

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