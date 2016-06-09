T24 LogoT24 Logo
Gündem

Vezneciler ve Midyat'taki saldırılarda kullanılan patlayıcılar Lice'den mi geliyor?

Patlayıcıların Suriye'den tedarik edildiği ve Diyarbakır'ın Lice ilçesinde depolandığı üzerinde duruluyor

09 Haziran 2016 08:40

Polis, Vezneciler'deki patlamada PKK ihtimali üzerinde dururken, örgütün bombalı saldırılarda kullandığı patlayıcıların büyük kısmının Diyarbakır’ın Lice ilçesinden çıktığına dair ipuçlarına da ulaşıldı. İstihbarat kaynaklarının, 2 kadın polisin şehit olduğu ve 3 sivilin hayatını kaybettiği Mardin’in Midyat ilçesindeki saldırıda kullanılan patlayıcıların da Lice’den geldiği üzerinde duruluyor.

Hürriyet’ten Uğur Ergan’ın haberine göre, istihbarat birimlerinin PKK’nın yeni dönem stratejilerine ilişkin raporunda, PKK’nın el yapımı patlayıcılar ve bombalı araçlar için kullandığı patlayıcı madde ve kimyasalların çoğunu Suriye’den tedarik ettiği ve Diyarbakır’ın Lice ilçesinde depoladığı bilgisi yer aldı. İstihbarat kaynakları, İstanbul Vezneciler ile Mardin Midyat’ta kullanılan patlayıcıların da Lice’den geldiği üzerinde duruyor. 4 Haziran günü Lice’de çok büyük bir patlayıcı deposunun imha edildiği bildirilirken, güvenlik güçlerinin ilçede farklı yerlerde olduğu tahmin edilen patlayıcı depoları ile bunların dağıtımını yapan PKK'lılara karşı önümüzdeki günlerde kapsamlı operasyon başlatılması gerektiği belirtildi.

 

Düdüklü tencerede patlayıcı

 

6 polisin şehit olduğu, 5 sivilin hayatını kaybettiği Vezneciler katliamının canlı bomba tarafından gerçekleştirildiği ortaya çıktı. Saldırı hazırlığını yapan 3 kişinin kimliği belirlendi.

Vezneciler’deki bombalı saldırı eyleminden önce İstanbul polisinin PKK’nın kentteki hücre evlerine baskın yaptığı da öğrenildi. İstanbul Esenyurt’taki PKK’ya ait hücre evine düzenlenen baskında düdüklü tencerede hazırlanmış 14.3 kilo patlayıcı bulundu. Hücre evde yakalanan iki PKK'lının sorgulamasından Vezneciler eyleminin aydınlatılabileceği belirtiliyor. PKK’nın kırsaldan İstanbul ve diğer büyük şehirlere militan transfer ettiğine de dikkat çekildi. İstanbul’a kırsaldan patlayıcı getirdiği değerlendirilen iki PKK'lının izinin sürüldüğü bildirildi.

ETİKETLER

MidyatMardinbombalı araçLiceVeznecilerSuriye

İlgili Haberler

Midyat Emniyeti'ne bombalı araçla saldırı; 2 kadın polis şehit oldu, 3 sivil hayatını kaybetti, 51 kişi yaralandı

Şehit polislerden birinin hamile olduğu belirtildi

Başbakan Yıldırım: Midyat'taki bombalı saldırının faili katil PKK'dır

Midyat'taki bombalı saldırıda 1'i polis 3 kişi hayatını kaybetti

Midyat'ta gazetecilere saldırı; 2 kişi yaralı!

Midyat Emniyeti'ne sabah saatlerinde bombalı araçla saldırı düzenlenmişti

Midyat'ta şehit olan kadın polislerden biri 6 aylık hamileydi

Şerife Özden Kalmış Abdullah Gül'ün yakın korumasıydı

TGC Midyat'ta gazetecilere düzenlenen saldırıyı kınadı

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Sertaç Kayar, Hatice Kamer ve Mahmut Bozarslan'a yönelik saldırıyla ilgili açıklama yaptı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini gözaltına alındı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24