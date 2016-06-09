Vezneciler ve Midyat'taki saldırılarda kullanılan patlayıcılar Lice'den mi geliyor?

Polis, Vezneciler'deki patlamada PKK ihtimali üzerinde dururken, örgütün bombalı saldırılarda kullandığı patlayıcıların büyük kısmının Diyarbakır’ın Lice ilçesinden çıktığına dair ipuçlarına da ulaşıldı. İstihbarat kaynaklarının, 2 kadın polisin şehit olduğu ve 3 sivilin hayatını kaybettiği Mardin’in Midyat ilçesindeki saldırıda kullanılan patlayıcıların da Lice’den geldiği üzerinde duruluyor.

Hürriyet’ten Uğur Ergan’ın haberine göre, istihbarat birimlerinin PKK’nın yeni dönem stratejilerine ilişkin raporunda, PKK’nın el yapımı patlayıcılar ve bombalı araçlar için kullandığı patlayıcı madde ve kimyasalların çoğunu Suriye’den tedarik ettiği ve Diyarbakır’ın Lice ilçesinde depoladığı bilgisi yer aldı. İstihbarat kaynakları, İstanbul Vezneciler ile Mardin Midyat’ta kullanılan patlayıcıların da Lice’den geldiği üzerinde duruyor. 4 Haziran günü Lice’de çok büyük bir patlayıcı deposunun imha edildiği bildirilirken, güvenlik güçlerinin ilçede farklı yerlerde olduğu tahmin edilen patlayıcı depoları ile bunların dağıtımını yapan PKK'lılara karşı önümüzdeki günlerde kapsamlı operasyon başlatılması gerektiği belirtildi.

Düdüklü tencerede patlayıcı

6 polisin şehit olduğu, 5 sivilin hayatını kaybettiği Vezneciler katliamının canlı bomba tarafından gerçekleştirildiği ortaya çıktı. Saldırı hazırlığını yapan 3 kişinin kimliği belirlendi.

Vezneciler’deki bombalı saldırı eyleminden önce İstanbul polisinin PKK’nın kentteki hücre evlerine baskın yaptığı da öğrenildi. İstanbul Esenyurt’taki PKK’ya ait hücre evine düzenlenen baskında düdüklü tencerede hazırlanmış 14.3 kilo patlayıcı bulundu. Hücre evde yakalanan iki PKK'lının sorgulamasından Vezneciler eyleminin aydınlatılabileceği belirtiliyor. PKK’nın kırsaldan İstanbul ve diğer büyük şehirlere militan transfer ettiğine de dikkat çekildi. İstanbul’a kırsaldan patlayıcı getirdiği değerlendirilen iki PKK'lının izinin sürüldüğü bildirildi.