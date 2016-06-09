TGC Midyat'ta gazetecilere düzenlenen saldırıyı kınadı

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu bir basın açıklaması yaparak Mardin’in Midyat ilçesinde üç gazeteciye yönelik saldırıyı kınadı.

Açıklamada şu görüşler yer aldı:

“Türkiye’nin içinden geçmekte olduğu zor dönemde gazetecilerin mesleklerini yapmaları da değişik şekillerde engellenmektedir. Bunun son örneği Midyat’ta yaşanmıştır.

Mardin'in Midyat ilçesinde Emniyet Müdürlüğü'ne bombalı araçla saldırı düzenlenmesinin ardından üç gazeteci de bir grubun taşlı sopalı saldırısına uğramıştır. Edinilen bilgiye göre saldırının yaşandığı karakol çevresinde bulunan gazeteciler Sertaç Kayar, Hatice Kamer ve Mahmut Bozarslan, ‘çekim yapamazsınız’ diyen bir grup tarafından darp edilmiştir. Saldırı sırasında Sertaç Kayar belinden, Hatice Kamer başından, Mahmut Bozarslan ise gözünden yaralanmıştır. Meslektaşlarımız tedavi için Midyat Devlet Hastanesi’ne başvurmuştur. Meslektaşlarımız tedavilerinin tamamlanmasının ardından hastaneden ayrılırken de aynı grubun saldırısına ikinci kez uğramıştır.

Durum vahimdir. Kamuoyunu etkileyen her olayın ardından gazetecilere yönelik yapılan yapılan saldırı halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkına yönelik bir saldırıdır. Meslektaşlarımıza yönelik saldırının faillerinin en kısa sürede bulunmasını ve cezalandırılmasını istiyoruz. Midyat’taki acımasız terör saldırısında hayatını kaybedenlerin ailelerine baş sağlığı ve sabır, yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyoruz.”