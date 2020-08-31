Şırnak'tan Uludere-Roboski'ye devlet yalanları...

Tarih, 28 Mart 1994.

Devletin savaş uçakları

Şırnak'ın bazı köylerini bombalar.

Koçağılı köyünde 13,

Kuşkonar köyünde

25 sivil hayatını kaybeder.

Ölen 38 kişiden 24'ü çocuk,

çocuklardan 7'si de bebektir.

Devlet, bu katliamı 26 yıl inkâr etti.

Devlet, bu konuda 26 yıl yalan söyledi.

Dönemin Başbakanı Çiller'di.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güreş'ti.

Alaylı dille açıklamalar yapıldı.

Uçaklardaki kayışların

gevşemesi nedeniyle

bombalar yanlışlıkla

düşmüş olabilirdi.

Ama başta Diyarbakır Baro Başkanı rahmetli

Tahir Elçi olmak üzere gerçek hukukçular,

değerli avukatlar gerçeğin peşini bırakmadılar.

2013'de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM)

katliamın altını çizdi. Geçen hafta da

Anayasa Mahkemesi'nin kararı geldi.

Şırnak Uludere’ye

bağlı Kuşkonar ve Koçağılı köylerinin

1994’te askeri uçaklar tarafından bombalandığına,

yaşamını yitiren 38 kişi ile

yaralananların ve yakınlarının

yaşam haklarının ihlal edildiğine

26 yıl sonra oybirliğiyle

karar verdi Anayasa Mahkemesi...

26 yıl boyunca inkar edilen acı gerçeğin,

bu korkunç hukuksuzluğun hikâyesini

dün bu köşede Yıldıray Oğur'un

Karar'daki yazısıyla özetlemiştim.

Şimdi soruyorum:

26 yıl boyunca devlete yalan söyletenlerden

hesap sorulmayacak mı?

Bu korkunç katliamın

üstünü örtenlerden,

katliamı inkar edenlerden

hesap sorulmayacak mı?

Başbakanlar...

İçişleri Bakanları...

Adalet Bakanları...

Genelkurmay Başkanları...

Hava Kuvvetleri Komutanları...

Askeri ve sivil savcılar...

Hiç mi mahkemeye çıkarılmayacak?

Yargı önünde onlara, "Bu katliamın üstünü nasıl örttünüz?"

diye sorulmayacak mı?

"Buna vicdanınız nasıl elverdi?" diye sorulmayacak mı?

Yine soruyorum:

Devletin ağzı süt kokmaz diyerek devleti

hukuk dışına çıkaranlardan hesap sorulmayacak mı?

Soruyorum:

"Söz konusu vatansa gerisi teferruattır" zihniyetinin

bir kez daha hukuku çiğnemesine izin mi verilecek?

Bitmedi.

Yalnız Çiller değil, Erdoğan da var

hesap sorulacaklar arasında.

Çünkü 2000'li yıllarda Erdoğan iktidarı da

"1994 Şırnak katliamı"nı inkâr etmeye,

"askeri vesayet"in Şırnak'la ilgili yalanlarına

sahip çıkmaya devam etti.

Erdoğan hükûmetleri de,

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi

nezdindeki savunmalarında,

1994 katliamının üstündeki kirli örtüyü kaldırmadı.

Soruyorum:

Bunun da hesabı sorulmayacak mı?

Bir başka katliam daha var hesabı sorulması gereken:

Uludere (Roboski) katliamı... (1 ocak 2012 milliyet yazım)

2011 yılı Aralık ayının sonunda devletin savaş

uçaklarının bombalarıyla Uludere'de 35 Kürt köylüsü,

35 masum insan hayata veda etmişti.

Devlet bu katliamı da inkâr etti.

Bugün de ediyor.

Erdoğan iktidarı bu katliamın üstünü örttü.

Soruyorum:

Hesap sorulmayacak mı?

Soruyorum:

Masum insanlar öldü gitti, hiç mi içiniz sızlamadı?

Sızlamıyor mu?

"Söz konusu vatansa gerisi teferruattır"

zihniyeti vicdanlarınızı bu kadar mı köreltti?

Adalet duygunuzu bu kadar mı yok etti?

Önce 1994'ün Şırnak yalanları...

Sonra 2011'in Uludere-Roboski yalanları...

"Askeri vesayet"in Şırnak katliamını inkâr eden

yalanlarına sahip çıktınız ama işe yaramadı.

"2011 Uludere-Roboski" için de farklı olmayacak.

Ne kadar inkar ederseniz edin,

gerçekler eninde sonunda ortaya çıkıyor.

Amerika'nın Pentagon Papers'ını hatırlayın.

Amerikan devletinin, Amerikan başkanlarının,

savunma bakanlarının Vietnam Savaşı konusunda

yıllar yılı attıkları yalanlar yıllar sonra

bir gazete tarafından, Washington Post eliyle

ve basın özgürlüğünü savunan Yüksek Mahkeme

kararlarıyla ortaya çıkarılmıştı.

Nixon'ı Başkanlık'tan eden, istifa ettiren yalanlar

sürecinin üstündeki şal böyle çekilmişti.

Yazın bir kenara:

Sizler de yalanlarınızla ilelebet yaşayamayacaksınız.

Yaşayabileceğinizi sanıyorsanız, kendinizi aldatıyorsunuz.

Nasıl "1994 Şırnak yalanı"nın üstündeki örtü

26 yıl sonra Yüksek Mahkeme tarafından kaldırıldıysa,

"2011 Uludere-Roboski katliamı"nın üstündeki

kirli örtü de günün birinde çekilecektir.

Bu memlekette vicdanlar o kadar körelmedi.

Adalet duygusu o kadar yok olmadı.

Hukuku savunanlar o kadar yok olmadı.