Devletin 38 vatandaşını jetlerle vurduğu, bunu inkâr için de 26 yıl boyunca yalan söylediği...

26 yıllık bir hukuksuzluk hikâyesi...

Ya da 26 yıl önce uçaktan düşen bombalar...

Bir meslektaşım, Yıldıray Oğur, Karar gazetesinde

çıkan bugünkü yazısında insanın içini burkan bu olayı

çarpıcı bir biçimde anlatıyor.

1990'lı yıllarda benim de ilgilendiğim bu konu,

aynı zamanda askeri vesayet nedir ne değildir,

merak edenler için de aydınlatıcı olabilir.

Ayrıca, Yıldıray Oğur'un bu satırları, 9 yıl önceki

"Uludere (Roboski) katliamı"nın üstünü örten

Saray iktidarı açısından ibretlik bir hikâyedir.

Yıldıray Oğur'un 26 yıl önce “Uçaktan düşen bombalar..."

başlıklı yazısını köşeme aynen alıyorum.

* * *

Tarih, 28 Mart 1994.

27 Mart 1994 yerel seçimlerinden

hemen sonraki gün.

Türkiye’nin tek merak ettiği İstanbul ve Ankara’da

seçimleri Refah Partisi adaylarının kazanıp kazanmadığıydı.

Erdoğan, Gökçek portrelerinin, Refah Partisi’nin

sürpriz başarısı üzerine korkuyla karışık yorumların

çıktığı o günkü gazetelerin iç sayfalarında kenarda

kalmış bir haber çok az kişinin dikkatini çekmiş olmalı:

Şırnak’ta bomba düştü:

Şırnak’ın Kumçatı beldesine bağlı Koçaklı Köyü’ne bölgede

operasyon yapan

Türk savaş uçaklarından

birinden bomba düşmesi

sonucu 12 kişinin öldüğü,

8 kişinin de yaralandığı

öne sürüldü.” (Cumhuriyet)

Köyde 12 ölü: Şırnak’ın Cudi,

Gabar, Namaz Dağları’nda

PKK’ya karşı

hava destekli operasyonlar

sürerken, önceki gün 12.00 sularında

kent merkezine

30 kilometre mesafedeki

Koçaklı köyüne uçaktan

bir bomba düştüğü öne sürüldü. (Milliyet)

Birbirine benzeyen kısa haberlerde

hep aynı vurgu vardı:

“Uçaktan bomba düştü.”

Sanki askeri jetin kapısı yanlışlıkla açılmış bir

bomba kapıdan yuvarlanmış gibi verilmişti haberler.

2011’de Uludere’de (Roboski) bile

çıplak gerçeği çok az gazete söyleyebilmişti,

1994 bu söylemek daha da zordu.

Birkaç ay sonra Cudi’ye bayrak çekilerek

terörle mücadelede zafer ilan edilen günlerdi.

Çiller, terörü bitiren Başbakan olmak istiyordu.

Bu uğurda devlet “rutin dışına” çıkmıştı.

Öyle ki, bir kaç ay sonra SHP’li İnsan Haklarından

Sorumlu Devlet Bakanı Azimet Köylüoğlu ve

Tunceli milletvekili Sinan Yerlikaya ile birlikte

Dersim’den gelen muhtarları kabul eden

Başbakan Tansu Çiller, bir muhtarın

“Köylerimizi askerler yaktı, hatta bu

operasyonlara askeri helikopterler de katıldı”

sözlerin üzerine şöyle demişti:

Her gördüğünüz helikopteri

bizim helikopter sanmayın.

Bu PKK’nın helikopteri de olabilir.

Rus, Afgan, Ermeni

helikopteri de olabilir.

Çünkü bazen sınırı ihlal edip

girebiliyorlar.

Çiller’in “PKK’nın helikopteri” sözüyle

o günlerde PKK bile dalga geçmişti.

O yüzden ancak “bir uçaktan bomba düşmüş” olabilirdi.

Gazetelerin iç sayfalarında kenarda

köşede kalmış haber büyük bir trajediydi.

Ancak iki gün sonra haber olabilmişti.

Ne ölü sayısı doğruydu ne de köyün adı.

26 Mart 1994 günü sabah saatleri

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Kuşkonar

ve Koçağılı köylerinde hayat rutin başlamıştı.

İki köyün erkekleri köyün dışındaki tarlada çalışıyor,

çocuklar dışarıda oynuyordu.

Saat: 10.30-11.00 sularında uçak sesleri

duydular ama bu sesler artık onların günlük

hayatının bir parçası haline gelmişti.

Ama birazdan köylülerin “masa kadar”

dedikleri kazan bombalarından ilki bir evin üstüne,

ikincisi okula isabet etti.

Jetler gittiğinde bilanço ağırdı.

Koçağılı köyünde 13,

Kuşkonar köyünde

25 sivil hayatını kaybetmişti.

Ölen 38 kişiden, 24'ü çocuktu.

Onlardan 7'si ise bebek.

Geri kalanların çoğu ise

erkekler tarlada olduğu için

kadınlar ve yaşlılardı.

Bombalamalar çevrede sürdüğü için

Kuşkonar'daki cenazeler dinî bir tören bile

yapılamadan toplu bir mezara gömüldü.

Ne savcı geldi,

ne de tek bir otopsi yapıldı.

Yaralılar etraftaki köylülerin

yardımıyla Cizre ve Mardin'deki

hastanelere kaldırıldı,

köylüler komşu köylere sığındı.

Kumçatı beldesine sığınanlar Jandarma'ya

verdikleri ilk ifadede "Kazaydı, şikâyetçi değiliz" dediler.

Koçağılı Köyü'nün muhtarı

Halil Seyrek ise

1 Nisan günü

Şırnak savcısına gidip

köyün askerî uçaklar tarafından

vurulduğunu anlattı.

26 yıllık hukuk mücadelesi

o ifadeyle başladı.

Soruşturmayı başlatan Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı,

tanıkların iddia ettiği bombalama iddiasını inceledi.

Bombalamayı gösteren ilk hukuki delil, kaldırıldığı

hastanede hayatını kaybeden üç yaşındaki

Zahide Kıraç'ın savcının da katıldığı otopsiyle

bir ateşli silahla parçalandığı tespit edilen kafatasıydı.

Şırnak Cumhuriyet Savcısı, 10 gün içinde soruşturmasını

tamamladı ve 7 Nisan 1994 günü saldırının PKK tarafından

gerçekleştirildiğine hükmederek görevsizlik kararı verdi.

Dosyayı terör suçlarına bakan Diyarbakır

DGM Başsavcılığı’na gönderdi.

Bu arada konu TBMM’ne taşındı.

23 Haziran 1994’de Şırnak Milletvekili Selim Sadak’ın Kuşkonar

ve Koçağılı köylerindeki katliamla ilgili sorusuna cevap veren

İçişleri Bakanı Nahit Menteşe şöyle cevap verdi:

26 Mart 1994 günü Şırnak, Merkez,

Koçağılı Köyü kuzeyindeki Stoker Tepe

ile Kuşkonar Köyünün kuzeyindeki

kayalıklarda 1 000 civarında

teröristin toplandığı,

Şırnak İl Merkezi ile bölgede bulunan

Askerî Birliklere eylem hazırlığı içinde

bulundukları duyumunun alınmasını

müteakip teröristlerin bulunduğu

Stoker Tepe ile Kuşkonar Köyünün

kuzeyindeki kayalıklara

hava harekâtı düzenlenmiştir.

2. Hava harekâtı sonucunda

teröristlerin telsiz konuşmalarından

150 civarında ölülerinin olduğu

anlaşılmıştır.

Teröristlere verdirilen bu zayiat

sonucu; Güvenlik Birimlerine

terörist gruplarla ilgili bilgilerin

Koçağılı ve Kuşkonar köylüleri

tarafından verildiği değerlendirilerek,

aynı gün teröristler tarafından

anılan köylere 82 mm.'lik Havan, Roket

ve uzun namlulu silahlarla

saldırı düzenlenmiş

ve bu saldırı sonucunda

Koçağılı Köyünden

(13) kişi ölmüş, (13) kişi

yaralanmıştır.

Kuşkonar Köyünden ise Resmî

Makamlara, saldırı hakkında

bugüne kadar herhangi bir

müracaat olmamıştır. Arz ederim.

Bu arada Diyarbakır DGM Başsavcılığı,

iki yıl boyunca dosyayı elinde tuttu.

Bu iki yılda bazı mağdurları dinledi.

Hatice Bayı ve Lali Erden ifadelerinde

ne olduğunu anlamadıklarını söyleyip,

kimseden şikâyetçi olmadılar.

1996 yılının mart ayında Diyarbakır DGM savcısı

“eylemin terör örgütü mensuplarınca yapıldığına dair

delil bulunamadığı” gerekçesiyle görevsizlik kararı verdi.

Dosyanın tekrar döndüğü Şırnak Savcısı

ağustos ayında görevsizlik kararı verdi.

Böylece birbiriyle çelişen iki görevsizlik

kararıyla soruşturma ortada kaldı.

Artık olayın adı

"Köyün üzerine atılan

bombalar sonucu meydana gelen

ölümler"di.

10 yıl boyunca

38 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını

kimin öldürdüğüyle

kimse ilgilenmedi.

10 yıl sonra, olayın meydana geldiği günlerde

İstanbul Belediye Başkanlığı’na seçilen Erdoğan’ın

kurduğu AK Parti iktidar oldu.

Üst üste çıkarılan Avrupa Birliği reform paketleriyle

demokratikleşme sürecine girildi.

5 Ekim 2004 günü

avukat Tahir Elçi,

köylülerin “köyümüzü jetler

bombaladı, o gün

korktuk söyleyemedik” diye

özetlenecek şikayet dilekçeleriyle

soruşturmanın yeniden açılması için

savcılığa başvurdu.

Şikâyeti alan Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı

Haki Çeliker, “Olayın PKK tarafından yapıldığına dair

bir delil olmadığından, bilakis olayın uçak ya da

helikopterden düşen bombalarla meydana geldiği

anlaşıldığından” diyerek cesur bir adım attı,

AİHM kararlarını hatırlatıp, köylerin uçakla bombalandığı

iddiasının yeniden araştırılması için 8 yıl önce

takipsizlik kararı verilen dosyayı yeniden açtı.

Mağdur ve tanık beyanları yeniden alındı.

Fakat henüz eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ

tarafından “FETÖ için yapıldığı” iddia edilen askerlerin

sivil mahkemelerde yargılanma düzenlemesi yapılmamıştı.

İsnat edilen suçun askeri savcılığın görev alanında

olduğu gerekçesiyle önce Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı,

ardından Şırnak Cumhuriyet Savcılığı görevsizlik

kararı vererek, dosya 15 Haziran 2005 tarihinde

Diyarbakır 2. Hava Kuvvetleri Komutanlığı Savcılığı’na gönderildi.

Diyarbakır Askeri Savcılığı, Diyarbakır 2. Hava Kuvvetleri

Komutanlığı’na 26 Mart 1994 günü olay saatinde

o bölgede uçak ve helikopterle herhangi bir

uçuş faaliyeti olup olmadığını sordu.

Komutanlık herhangi bir uçuş olmadığını bildirince,

Diyarbakır Askeri Savcılığı, 2006’da dosyadaki bir

takipsizlik kararının daha altına imza attı.

Tahir Elçi, savcılıktan dosyanın bir örneğini istedi

ama “soruşturmanın tehlikeye girmemesi”

gerekçesiyle sadece görevsizlik kararının

bir örneğini alabildi. Bunun üzerine

davayı AİHM’e taşıdı.

Bu arada soruşturma dosyası tekrar

Şırnak Cumhuriyet Savcısı’na dönmüştü.

Savcılık ek ifadeler aldı.

İfadelerde bazı tanıklar uçak gördüklerini söyledi ve

şikâyetçi oldu, bazıları şikayetçi olmadı.

Savcı, tekrar Şırnak İl Jandarma Komutanlığı’na

yazı yazarak bilgi istedi. Komutanlık, olay tarihi ve

saatinde uçuş planlarının kayıtlarında olmadığını bildirdi.

Bunun üzerine 2007’de Şırnak Cumhuriyet Savcısı

“ister uçakla bombalanma iddiası olsun ister terör örgütü

yahut yabancı ülkeler tarafından gerçekleştirilen bir

saldırı olsun bu olayın sıradan bir olay olarak

nitelendirilmesi mümkün değildir” diyerek dosyayı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’na iade etti.

Tahir Elçi, dosyanın hala peşindeydi.

2008 yılında yeniden ifadelerin alınması

için başvuruda bulundu.

Artık yeni adı Diyarbakır Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı

başvuru üzerine yeniden Diyarbakır 2. Taktik Java

Kuvvet Komutanlığı ve Malatya Erhaç 7. Ana Jet Üssü’ne

o gün bu köyler üzerindeki uçuşlar,

uçuş personel, hakkında bilgi istedi.

Bir kere daha komutanlıklar o gün orada

bir uçuş yapılmadığını bildirdiler.

2011 yılında yine Tahir Elçi’nin talebi üzerine

Diyarbakır Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı,

bu kez Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne aynı soruyu sordu.

Cevap 2012’de geldi.

Sivil Havacılık, o gün ve saatte Şırnak üzerinde

bir uçuş gerçekleştirilmediğini bildirdiği yazısının

ekine bir bilgi notu eklemişti:

O gün Şırnak’ın batısı ve kuzeybatısında

Tanyer 60 adlı iki F-4 uçağı

iki adet MK83 yüklü olarak

saat 10.24 kalkmış,

saat 11’de hedefine varmış

ve 11.20’de de inmişti.

Yine Kaplan 05 adlı

iki F-16 uçağı da

dört adet MK82 yüklü olarak

11’de kalkmış, saat 11.20’de

hedefine varmış ve 12’de inmişti.

İşte nihayet yıllar sonra köylüleri

doğrulayan bilgi gelmişti.

Bu bilgiden sonra Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı,

soruşturmayı derinleştirdi.

Genelkurmay’a ve Diyarbakır 2. Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na

yazılar yazarak, bu uçuşlarla ilgili tüm personelin bilgilerini istedi.

Genelkurmay’dan isimlerle ilgili bilgi gelmezken,

Diyarbakır 2. Hava Kuvvetleri’nden isimler geldi.

Bu isimler doğrultusunda savcılık dönemin

Diyarbakır Asayiş Kolordu Komutanı

Hasan Kundakçı ve ismi verilen

üç üst düzey subayın ifadelerini aldı.

Bu arada Kasım 2013’de 7 yıl önce

Tahir Elçi’nin yaptığı AİHM başvurusunda karar çıktı.

26 Mart 1994 günkü bombardımanda iki oğlunu,

iki gelinini ve dört torununu kaybeden Hatice Benzer

adına yapılan başvuruda hak ihlali kararı çıktı.

Türkiye, 2 Milyon 310 bin Euro tazminat ödemeye mahkum edildi.

AİHM kararını dönemin Adalet Bakanı Sadullah Ergin

Strasburg'da değerlendirdi, “AİHM'den dönen

eksik soruşturmaların yeniden açılabileceğini,

bu dosyanın da yeniden açılacağını” söyledi.

Davada Türkiye tarafını temsil eden

Adalet Bakanlığı'nın basın danışmanı

Adnan Boynukara da Twitter'da kararı

"Güvenlik merkezli politikaların sonucu"

diyerek yorumladı.

Fakat ne AİHM kararı ne de Adalet Bakanı’nın soruşturmanın

yeniden açılmasına desteği de sonucu değiştirdi.

2014 yılında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı

olayın “askeri operasyon sırasında

görevli askeri personel tarafından yapıldığı”

gerekçesiyle yeniden görevsizlik kararı vererek,

dosyayı Diyarbakır Askeri Savcılığı’na gönderdi.

Diyarbakır Askeri Savcılığı dosyayı

Genelkurmay Askeri Savcılığı’na gönderdi.

Genelkurmay Askeri Savcılığı da

olayın 20’inci yılının

yani zaman aşımının dolmasını

bekledi ve 9 Nisan 2014’de

zamanaşımından dosyayı kapattı.

Bunun üzerine Tahir Elçi,

dosyayı hak ihlalinden

Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı.

Ama Tahir Elçi bir yıl sonra 2015 yılında

Diyarbakır’daki hendek olayları sırasında

tarihi dört ayaklı minareyi çatışmalardan

korumaya çalışırken ateş arasında kaldı

ve polislerden çıkan kurşunlarla öldürüldü.

Ondan sonra dosyayı AYM’de avukat Neşet Girasun takip etti.

Ve nihayet önceki gün

Anayasa Mahkemesi

26 yıl sonra Şırnak Uludere’ye

bağlı Kuşkonar ve

Koçağılı köylerinin

1994’te askeri uçaklar tarafından

bombalandığına,

yaşamını yitiren 38 kişi ile

yaralananların ve yakınlarının

yaşam haklarının ihlal edildiğine

oybirliğiyle karar verdi.

Bu karar, devletin 38 vatandaşını

jetlerle vurduğu,

bunu inkâr etmek için yıllarca

yalan söylediği,

suçu PKK’ya attığı,

olayı örtbas etmeye çalıştığı,

mahkemelerde sürekli görevsizlik

kararı vererek suçluları koruduğu,

zamanaşımına kadar soruşturmayı

sürüncemede bıraktığının da kabulü

demek.

Bu 26 yıllık hukuksuzluk hikâyesi Türkiye’de hararetle

tartışılan pek çok meselede de duymak isteyene çok şey söylüyor.

Öncelikle, bugün üzerinde konuşulmasa da,

pek popüler bir konu olmasa da Türkiye’nin hâlâ bir

Kürt sorunu var ve bu sorunu kangren hâlâ getiren devlet oldu.

Bebeklerin, çocukların içinde olduğu 38 insanın ölümüne

en başından itibaren 26 yıl boyunca gösterilen bu ilgisizlik,

PKK’nın, HDP’nin hala hangi psikolojik zemin üzerine

oturduğunu net biçimde gösteriyor.

Askeri vesayet bir liberal tez

ya da FETÖ’cü yalan değildi.

Kendi vatandaşlarının

ölümüne neden olup,

26 yıl bunu örtbas edebilen

bir yapı büyük bir sorundu.

Bununla mücadele edilmesi

gerekiyordu.

2009’da askerlerin sivil mahkemelerde yargılanmasının

önünü açan düzenlemeyle ilgili adım, hesap vermek

istemeyen kapalı devre bir hukuki yapıyı çözmek için atılmıştı.

Geçmişi bugünden değerlendirip, bunu

FETÖ projesi gibi sunanlar, önce bu soruşturma

örtbas edilirken neden görevlerini hakkıyla

yapmadıklarının hesabını vermeliler.

2010 referandumunda Evet demek için sadece

Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru hakkı bile yeterli sebepti.

Devleti korumak refleksiyle hareket eden bir yargının

değişimini istemek demokratik bir talepti

20 yıl 38 masum insanın katledilmesini aydınlatmak için

uğraşmış Tahir Elçi, hayatının son yılında televizyon ekranlarında,

mahkemelerde linç edildi. Bunları yaşamış bir insandan

tekrarlaması istenilen cümlelerin ne kadar haksız bir

zorlama olduğu herhalde anlaşılmıştır.

Uludere katliamında sorumluların

hesap vermesi için

2037 yılında bir Anayasa Mahkemesi

kararı mı beklenecek?

Yeni Türkiye’yi haklı olarak yererken eski Türkiye’yi

övenlerin aklına Koçağılı ve Kuşkonar köylerindeki katliam gelsin.

Bugün de devletin her hatasını hararetle savunanların,

örtbas etmeye çalışanların, bu örtbaslarda rol alanların

bu 26 yıllık hikâyeden çıkaracağı büyük ibretler olmalı.