Entelektüel direniş... Zindanda da, sürgünde de, her yerde devam edecek!

Bozburun, 19 Ağustos 2020

Tekne muhteşem bir kızıllığa doğru yol alıyor.

Ama gün batımı, bu muhteşem güzellik içimi

nedense hüzünle dolduruyor.

Kulağım, gözüm YouTube'da.

Polis baskını korkunçtu!

Kapıyı açtığım anda

otomatik silahı göğsüme dayadılar.

Baskında Kürtler Tarihi isimli

bir kitabı bile aldılar.

Utanç vericiydi!

Tutuklanmamdan bir yıl önce

bölgeden gazeteye verdiğim

bir röportaj vardı.

Ertesi gün Erdoğan televizyona çıkıp,

"Yazar da olsanız

terörist muamelesi

göreceksiniz" dedi.

İçimden "Bu benim" dedim.

İnsan kişisel olarak

tehdit edildiğini hisseder.

Hapiste tecrit çok zordu,

dayanılır gibi değildi.

Sağlığımı kaybettim.

Sanırım cezaevi de

bazı şeyleri tetikledi.

Cezaevinden çıktıktan sonraki

ilk bir yıl sürekli post travmatik

kabuslar gördüm.

Cezaevinden sonra hiçbir şeyden

korkmam sanıyordum

ama korkuyorum.

Dildeki ustalığımı yitiriyorum.

Cezaevi değil ama sürgün

beni susturdu.

(Özgürüz Radyo, 10 Ağustos 2020)





Sürgünde iki yazar...

Aslı Erdoğan'la Can Dündar

Berlin'de bir parkın merdivenlerine oturmuş

sohbet ediyorlar.

Onları dinlerken sürgün acısı nedir, hissediyorum.

Aslı Erdoğan yorulduğunu söylüyor,

"Benim vaktim kalmadı artık" sözü içimi acıtıyor.

Bir yerlerden bir cümle aklıma takılıyor:

Yoksa her şeyin üstüne

artık zamanın

tozu mu çöküyor?

Bilemiyorum.

Aslı Erdoğan bir ara Türkiye'den söz ederken,

"Hukukun bu kadar çöktüğü bir dönem hatırlamıyorum" diyor.

Çok haklı.

Aslı'yla Can'ı izliyorum.

Her şeye rağmen umut beslemekten ve

geleceğin hayalini kurmaktan başka çaremiz

olmadığını düşünüyorum.

Umutsuz yaşanmaz.

Ama aynı zamanda boş umutlar beslemek ya da

hiç gelmeyecek yarınların düşlerinde yaşamak da

bir yerde hazin değil mi?

Hele o sürgün acısı...

Bu acı, Can Dündar'ın Türkiye'de basılmayan

Vatan Haini isimli kitabının önsözünde su yüzüne vuruyor:

Bir sabah yapayalnız uyandım.

Uyandığım ev, benim değildi.

Hep yattığım yatakta değildim.

Yanımda eşim yoktu.

Eşyalar yabancıydı.

Perdeyi açtım:

Farklı bir şehir baktı bana...

Ne yemyeşil bahçe vardı,

ne masmavi deniz...

Ülkemde değildim.

Hep gülümsemesine alıştığım güneş,

bulutlar ardına sinmiş gibiydi.

Televizyonu açtım; tanımadığım

insanlar, anlamadığım bir dilde

konuşuyorlardı.

Gidecek bir işim yoktu,

konuşacak kimsem de...

Eşim, işim, evim, bahçem, ailem,

annem, ülkem, şehrim, sevdiklerim,

bir günde çıkıvermişti hayatımdan...

Dostların her daim kulağıma fısıldadığı,

"Asla yalnız yürümeyeceksin"

şarkısı duyulmaz olmuştu.

Sürgün acısı...

Ama bu acı aynı zamanda "direniş ruhu"nu besliyor.

Sevgili Aslı'da da, Can'da da bu ruh kendini ele veriyor.

Özgürlük için kavgaları tükenmiş değil.



Elimde bir kitap var.

2019 yılı başında New York'ta ikinci el satın almıştım:

Avrupa'da

Entelektüel

Direniş.

Önsözde Andre Gide'in 1937 tarihli bir sözü var:

Bir zaman gelir

şiddet akla boyun eğdirmeye

girişir...

Gerçek insan işte o zaman

rolünün ne olduğunu kavrar.

Boyun eğmeyi reddederek,

kaba kuvvete

yenilmez bir kuvvetle,

ruhun gücüyle karşı çıkar.

Andre Gide'in bu sözü 1937 yılından.

Aklın özgürlüğünü savunmuş...

Şiddete boyun eğmeyi reddetmiş...

Kaba kuvvete "ruhun gücü"yle karşı çıkılmasını savunmuş...

Yalanda yaşamaya hayır demiş...

Aklını "özgürlük katilleri"ne teslim etmemiş...

Özgürlük bayrağını dik tutanlar arasında

hiç kuşkusuz Aslı Erdoğan'la Can Dündar da var.

Sürgünde yaşayan birçok entelektüel gibi,

yazar gibi, sanatçı gibi, siyasetçi gibi onlar da

şiddete, kaba kuvvete boyun eğmeyenler arasında yer alıyor.

Entelektüel direniş deyince aklıma başka isimler de geliyor,

zindanda direnişlerini sürdürenlere selam ediyorum:

Selahattin Demirtaş...

Osman Kavala...

Ahmet Altan...

Üçü de şiddete boyun eğmiyorlar.

Kaba kuvvete hayır diyorlar.

Yalanda yaşamayı reddediyorlar.

Aklın özgürlüğünü duvarların arkasında da

savunmaya devam ediyorlar.

Selahattin Demirtaş'ın T24'teki makalesini okuyorum.

(17 Ağustos)

Güçlendirilmiş parlamenter sistemi,

demokrasiyi savunuyor,

demokrasi ittifakı için de çağrı yapıyor:

Halkın demokratik çıkarları dışında hiçbir amacı,

hedefi, hırsı ve gündemi olmayan

siyasi aktörlerin öncülüğünde

ve tüm toplumsal kesimlerin el ele

vererek oluşturacakları demokrasi

ittifakının gücüyle başarılı olunabilir.

Kolay değil ama imkansız da değil.

Biraz daha samimiyet

ve cesaret yeterli olacaktır.

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'e

geçilirse, devlet demokrasiyle

buluşmuş olur ve tüm toplumsal

sorunların çözümü mümkün hale gelir.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin artık

kişilerin, grupların veya partilerin

devleti olmaktan çıkarılarak halkın

devleti haline getirilmesinin zamanıdır.

Sevgili Ahmet Altan'a gelince...

O da her zamanki gibi, "aklın özgürlüğü"nü

savunmaya devam ediyor zindanda da olsa:

Beni hapsetmeye güçleri yeter

ama beni hapiste tutmaya

kimsenin gücü yetmez.

Ben bir yazarım.

Ne bulunduğum yerdeyim,

ne bulunmadığım yerde.

Beni nereye kapatırsanız kapatın

ben zihnimin sınırsızlığında kanatlanır,

bütün dünyayı dolaşırım.

Beni hapse koyabilirsiniz

ama beni hapiste tutamazsınız.

Bütün yazarlar gibi

ben de duvarları rahatça geçecek

bir sihrin sahibiyim çünkü...

Osman Kavala da, 1000 günü geçti hâlâ hapiste

ama zindan duvarları onun

"entelektüel direnişi"ne engel olamıyor.

Bu öylesine bir direniş ki, öylesine bir ruh gücü ki,

sevgili Osman da özgürlük bayrağını,

Selahattin Demirtaş gibi, Ahmet Altan gibi

zindandan dalgalandırıyor.

Demokrasiyi savunuyor.

Hukuku savunuyor.

İnsan haklarını savunuyor.

Eşitliği savunuyor.

Şu sözler onun:

Toplumsal kesimler arasında barışa,

diyalog ve uzlaşmaya hizmet edecek

projelere destek olmaya

gayret ettim.

Kurucu üyesi olduğumuz

Avrupa Konseyi’nin

hukuk ve demokrasi normlarının

ülkemizde eksiksiz uygulanmasını,

içselleştirilmesini,

Avrupa Birliği ile bütünleşmeyi savundum.

Sivil toplum alanından

ve akademi çevrelerinden

aynı duyarlılığı paylaştığım kişilerle

birlikte, bu süreci zora sokan

olumsuz gelişmeler,

özellikle yargıdaki

sorunlu uygulamalar

ile ilgili basın bildirileriyle

uyarıcılık görevini yerine

getirmeye çalıştım.

Şimdi yazın bir kenara:

Selahattin Demirtaş 1386 gündür hapis...

Ahmet Altan 1419 gündür hapis...

Osman Kavala 1024 gündür hapis...

Bunlar adaleti, hukuku hiçe sayan,

ayaklar altına alan hapislikler...

Şunu iyi bilin:

Selahattin Demirtaş'lar, Ahmet Altan'lar, Osman Kavala'lar

özgürlüklerine kavuşuncaya

kadar susmak yok, biat etmek yok!

Ne korkacağız, ne yılacağız.

Akıllarımızı tutsak alamazsınız.

Bizim akıllarımız çoktan beri

özgürlüğe alışmış durumda çünkü.

Adalete, özgürlüğe, zulüm ve baskıya, haksızlığa

tamamen kör bir toplum yaratamazsın.

Hiç kimse bunu başaramadı.

Siz de başaramayacaksınız.

Mavi Yolculuk Günlüğü'ne bir gün daha

tahammül edebilirseniz sevinirim.