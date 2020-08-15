Türkiye'nin sizi, o 'yeni hikâyeleri'nizle birlikte tarihe gömecek gücü vardır!

İlhan Berk'in şiiri şöyle başlar:

Bugün erken kalktım,

Denizi uyandırdım.

Ben de öyle yaptım bu sabah.

Gökova'da, Tilkiburnu'nda denizi uyandırdım.

Pırıl pırıl güneşli bir hava.

Denizin üstü sanki gümüşlenmiş.

Uzaktan bir ses kulağıma çalınıyor.

Bu ses, 2012 yılı Mayıs ayında Peace isimli yelkenlimizle Marsilya'dan Marmaris'e iki haftalık yolculuğu birlikte yaptığımız sıkı denizci Cüneyt Solakoğlu'nun sesi:

Deniz program kabul etmez,

programını kendisi yapar.

İnsan, zamanın

esaretinden kurtulmak için

denize açılır.

Zamanın esaretinden kurtulmak!

Ya da saatine bakmaya ihtiyaç duymadan yaşamak, hayatı zaman sınırlamalarıyla geçmiş bir insan için herhalde büyük bir ayrıcalıktır.

Evet, deniz büyük bir özgürlük...

Ama bir de deformasyon profesyonel diye bir şey var.

Cep telefonum açık kalmış.

Saray'ın başdanışmanlarından İbrahim Kalın'ın bir tweeti çınlıyor:

Biz masalları olan

bir coğrafyanın çocuklarıyız.

Bize 150 yıldır

modernleşme adı altında

başkalarının hikâyeleri anlatıldı.

Artık kendi hikâyemizi yazma zamanıdır.







Not defterimi çıkardım, denizin harikulade sessizliğinde çalışmaya koyuldum.

Soruyorum İbrahim Kalın'a:

Modernleşme adı altında

150 yıldır bize anlatılan,

"başka hikâyeler"

nedir ki?

Laik Cumhuriyet mi?

Egemenlik Allah'ın değil

milletindir ilkesi mi?

Bak, Refah Partisi'nin

Ümraniye teşkilatının

1995'teki açılışında,

Erdoğan o senin "hikâyeyi"

nasıl da faşetmiş:

"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir demek,

koskoca bir yalan!

Kesin hâkimiyetin sahibi Allah'tır."

Bir "başka hikâye"

kadın-erkek eşitliği mi?..

Yoksa Medeni Kanun da

“başka hikâyeler”den biri mi,

üstüne çarpı işareti

konacak bir modernleşme

hikâyesi mi?..

Yoksa sizin “kendi hikâyeniz”de

kadın-erkek ilişkileri

İslami esaslara göre mi

düzenlenecek? Kadınla erkek eşit değildir

diye mi başlayacak

yeni hikâyeniz?

Resmi nikâh değil,

imam nikâhı mecburidir

mi diyeceksiniz?

Kadınlar her istedikleri mesleğe giremezler, diye mi başlayacak yeni hikâye? Mahkemelerde, tanıklık konusunda kadın-erkek eşit değildir;

miras hakkında

kadın-erkek eşit değildir; boşanma konusunda

kadın-erkek eşit değildir

diye mi yazacaksınız

yeni hikâyenizi?..

O “başkaları”nın 150 yıldır

bize anlattığı hikâyeler arasında küfür düzeni saydığınız

demokrasi de vardır herhalde...

Çünkü demokrasi,

hukukun üstünlüğü,

yargı bağımsızlığı, özgürlük, insan hakları,

bütün bunlar da

modernleşmenin ürünü,

yani Avrupa imalatı

hikâyeler...

Bütün bunlar başka hikâyeler,

Batı'nın, Avrupa'nın hikâyeleri...

Sizin hikâyeleriniz

bunları kapsamıyor,

bunlardan nefret ediyor.

Tweet'inde demişsin ki:

“Artık kendi hikâyemizi

yazma zamanıdır.”

Kendi hikâyenizi, hikâyelerinizi

yazmaya çoktan başladınız.

Son olarak Atatürk'ün

en medeni adımlarından birini

tersine çevirip,

Ayasofya'yı cami yaptınız.

Yetmedi,

Diyanet İşleri Başkanı'nız

elde kılıç namaz kıldırdı

Ayasofya'da.

Yetmedi, Ayasofya'daki

ilk namazda

Atatürk'e de hakaret etti.

Yetmedi,

ilk namazı 24 Temmuz'a

denk getirerek

Türkiye Cumhuriyeti'nin

kuruluş antlaşması, belgesi olan

Lozan'a vurdunuz tekmeyi...

Ayrıca, bunlar yeni hikâyeler değil.

Erdoğan daha 1995'te,

Refah'ın Ümraniye teşkilatı açılırken

demişti ki:

“Tutturmuşlar, laiklik elden gidiyor!

Bu millet istedikten sonra tabii elden gidecek.

Sen bunun önüne geçemezsin ki.”

Yine Erdoğan daha geçen yıl

kasım ayındaki Din Şûrası

toplantısında dedi ki:

“İslam bize göre değil,

biz İslam'a göre hareket edeceğiz.

Nefsimize ağır gelse de hayatımızın merkezine

dönemin koşullarını değil,

dinimizin hükümlerini

yerleştireceğiz.”

Uzun lafın kısası:

Farkındayız,

siz kendi masallarınızı okumaya,

kendi hikâyeleriniz yazmaya

çoktan beri koyuldunuz.

İktidar dizginleri elinizde,

yeni hikâyelerinizi yalnız yazmakla

yetinmiyorsunuz,

aynı zamanda uygulamaya da koyuyorsunuz.

Bazen aleni adımlarla,

bazen sinsi sinsi

Türkiye'nin yüzünü

Batı'dan Doğu'ya

çevirmeye, bu ülkenin 200 yıllık

“modernleşmesi”nden intikam

almaya çalışıyorsunuz.



Ama yazın bir kenara:

Yeni dediğiniz bu hikâyeler

Türkiye'yi çıkmaza itiyor.

Türkiye'nin krizini derinleştiriyor.

Ekonomide, siyasette

Türkiye'nin istikrarsızlığını

büyütüyor.

Belki de bu nedenle

yeni hikâyeler yazarak

“çöküş”ten kurtulacağınızı

sanıyorsunuz.

Modernleşme ürünü demokrasiye,

hukuk devletine,

seçim sandığına,

özgürlük ve adalete

tekmeyi vurarak

“Saray iktidarı”nızı

sürekli kılmanın peşindesiniz.

Bu notları alırken,

bir tweet daha düştü,

sosyal medyası sansürlü

Türkiye yolunda bir adım

daha attınız.

Hukukçu Yaman Akdeniz'in

tweeti şöyle:

“Bu sabah erken saatlerde

Sosyal Medya Yasa Teklifi

Meclisten geçti ve yasalaştı.

Bundan sonra muhalif görüşlü

haber sitelerinin içerikleri

ilk aşamada hedef olup,

hükümetin ve siyasetçilerin

geriye dönük hoşuna gitmeyen

tüm haberler silinecek

ve geçmiş AKlanacaktır.

Türkiye'de yeni ve karanlık

bir dönem başlıyor,

amaç susturmak...”

Yazın bir kenara İbrahim Kalın:

Nafile bir gayret içindesiniz.

Bir çöküşün tüm çatırtıları

duyuluyor.

Ve şunu iyi bilin:

Türkiye'nin sizi,

“Saray iktidarı”nızı

yeni sandığınız

o “hikâyeler”le birlikte

seçim sandığında

milletin oylarıyla

tarihe gömecek gücü vardır.

Notlar bitti, kendimi suya attım.

Elimde yeni bir kitap var, Hitler'i iktidara getiren uzun 1933 kışını ve İkinci Dünya Savaşı'nın nedenlerini anlatıyor.

Kitabın ilk sayfalarında gözüme çarpan bazı satırlar bugüne dönük:

Dünyada duvarlar yükseliyor.

Ülkeler içlerine kapanıyor.

Tıpkı iki dünya savaşı arasında

olduğu gibi...

Eyy HC!

Sen normal değilsin.

Neden ki?

Cennetin içinde, cehennemlerle haşır neşir olmaya devam ediyorsun çünkü...

Mavi Yolculuk Günlüğü devam edecek…

TIKLAYIN - Hasan Cemal yazdı: Mavi Yolculuk Günlüğü - 1 | Cennette cehennem!

TIKLAYIN - Hasan Cemal yazdı: Mavi Yolculuk Günlüğü - 2 | Ampul çoktan patladı!

TIKLAYIN - Hasan Cemal Yazdı: Mavi Yolculuk Günlüğü - 3 | Eyy Türk ve Yunan siyasetçileri! Yoksa tarihe alnınızda ahmak damgasıyla mı geçmek istiyorsunuz?..