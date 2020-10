Uyanıyorum, karşımda savaş gemisi... İki tane askeri helikopter, pata pata... Dolara bakıyorum, uçuyor!

Kekova, 14 Ağustos 2020

Denizin üstünde uyanıyorum Kaş'ta...

Karşımda bir savaş gemisi...

Sabah erken demir alıyoruz.

Sağımızda Meis adası.

Ne kadar yakın...

Bir savaş gemisi de Meis'in önünde...

Helikopter sesleri...

İki askeri helikopter sabah vakti

Kekova'nın üzerinde sanki oyun oynuyor.

Savaş gemileri...

Helikopterler...

Ege'de, Doğu Akdeniz'de savaş tam tamları...

Yedi düvele pala sallayan bir Türkiye...

Dolar'a gözüm ilişiyor, 7.40'a dayanmış...

Bir gün önce 7.20 gibiydi.

Ekonomiye dair haberler berbat...

Uzaktan Erdoğan'ın sesi:

Türkiye’yi her alanda şaha kaldırdık,

dünyanın en ileri ülkelerinden biri

haline getirdik.

Saray sözcüsü:

Medyada son 20 yılda çoğulculuk

ve çeşitlilik arttı.

Şaka gibi...

Bir yanda Reis'le sözcüleri...

Bir yanda Damat Bey...

Gerçeklerden koptukça kopuyorlar.

Hepsi hayal alemlerinde...

Ve yaşanmakta olan büyük olumsuzlukları

kendi yarattıkları "dış düşmanlar"ın sırtına

yıkabileceklerini sanıyorlar.

Kendilerini aldatıyorlar.

Hep aynı oyun oynanıyor.

"Dış düşmanlar"la gündem değiştirme...

Bu çocukça oyun hep sahnede ama pek öyle

cazibesi kalmadı artık...

Ekonominin nasıl derin bir krizde olduğunu

aklı başında herkes görüyor.

Bunun bir "düşman kuşatması"ndan ya da

"istiklal mücadelesi"nden falan kaynaklanmadığının,

gözü ve aklı olanlar farkında.

Uzun lafın kısası:

Bir çöküş yaşanmakta.

Duvara çarptık!

Deniz bitmiş durumda.

Şimdi rapor bekleniyor, o kadar.

Ne yazık ki öyle.

Buraya kadar kötü ekonomi yönetimi ile geldik.

"Cehalet"le geldik.

Bunlara bir de Koronavirüs eklenince, işler

içinden çıkılmaz hâle geldi.

Kötü yönetim halen devam ediyor.

Cehalet, bilgisizlik iktidarda çünkü...

Koronavirüs de hız kesmiş değil.

Bu koşullarda ekonominin toparlanmasını

kimse beklemesin.

Ayrıca herkesle papaz olmuş haldeyiz.

Herkesle kavgalıyız.

Herkesle bir meselemiz var.

Saray medyasının manşetleri her Allah'ın günü

çığlık çığlığa savaş tam tamları çalıyor.

Kasımpaşa kabadayısı gibi her Allah'ın günü

birilerine omuz atıyor Türkiye...

Üstelik, bu ülke demokrasi sularından

kopup gitmiş, yargı ve hukuk düzeni

yerlerde sürünen bir ülke...

Böyle bir memlekete dışarıdan para mı gelir,

yatırım mı yapılır?

Hayır, böyle bir ülkeden sadece para kaçar,

yatırım kaçar.

Nitekim olan da bu.

Yalnızca geçen hafta Türkiye'den

10 milyar doların üstünde para tüydü gitti.

Merkez Bankası rezervleri iyice eridi.

Dolar 7.30 olunca, geçen yıl 9 bin dolar civarında olan

kişi başına milli gelir, kur farkıyla 7 bin küsura düştü.

Öte yandan, özel sektörün dış borcu için

254 milyar dolar deniyor.

Bu borç şimdi doların yukarı fırlamasıyla birlikte

2 trilyon lira sınırını zorluyor.

Özel sektör bu muazzam borcu nasıl ödeyecek,

söyler misiniz?..

Türkiye'de bugün uydurma bir kur rejiminin çöküşü yaşanıyor.

Uğur Gürses'in aşağıdaki satırları bu acı gerçeği,

ekonomi yönetimindeki cehaleti sergiliyor:

Ankara’da 2018’de kurulan "başkanlık

rejimi" ile birlikte ekonomi yönetimi

hem kuru hem de faizi kontrol etmeye

yönelik bir "denemeye" girişmişti.

Döviz rezervi eriterek bunu bir

süreliğine sürdürmek mümkündü.

Tek sorun şu ki:

Ankara’da ekonomi yönetimi

"bunu başardığını" sanıp

aşırı bir özgüvenle devam ettirdi.

Dalgalı kur rejimindeydik ama...

Belli kur seviyesi savunuluyor, bu seviye

aşılınca yeniden daha yukarıda bir

seviye savunuluyordu.

Adına ne "dalgalı kur rejimi", ne

"yönetilen dalgalı", ne "sabit kur rejimi",

ne de "peg rejimi" denilebilecek

uydurma bir kur rejimi, gün gelip

rezervler sona yaklaşınca çöktü.

(Ekonomi Alla Turca, Uğur Gürses)

Saray, anlaşılan o ki, bu büyük "çöküş"ü

perdelemek için Türkiye'yi "dış maceralar"a

açık bir yörüngeye itmeye çalışıyor.

Klasik ama son derece tehlikeli bir oyun.

Günlük deyişle:

Bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete!

Vaziyet gerçekten hazin.

Uyarı ve dualarınızı eksik etmeyin.

Kör sadakat hakikatin

en büyük düşmanıdır!

Bu satırları 14 Ağustos Cuma günü denizin üstünde,

masmavi bir dünyanın ortasında yazıyorum.

"Rodos'a doğru seyretsek, çok daha çabuk gideriz hedefe

ama artık seyredemiyoruz Rodos'a doğru" diyor kaptan...

Tepemizde pata pata sesleriyle helikopterler...

Mavi yolculuk günlükleri devam edecek.