Uykusuzluğun riskleri

Sevgili okuyucular uykusuz kalan vücudun ihtiyacından fazla kalori arama moduna girdiğini ve özellikle de seçimini şekerli ve nişastalı gıdalar doğrultusunda kullandığını biliyormuydunuz? İki gece üst üste uykusuz kalan kişiler üzerinde yapılan araştırmaya göre bu kişilerde iştah kamçılayan ghrelin hormonunun arttığı ve iştah kesen leptin hormonunun azaldığı gözlenmiş. Bu veriye dayanarak uykusuzluğun uzun sürede obezite yani aşırı şişmanlığa neden olabildiği belirlenmiş.



Uykusuzluk ve şeker metabolizması



Chicago Üniversitesi araştırmacıları 6 günlük uykusuzluk döneminin glukoz metabolizmasını bozduğunu açıkladılar. Bir başka araştırma sonucunda ise günde altı saatten daha az uyuma alışkanlığı olan kişilerin şekeri doğru dürüst metabolize edemedikleri görüldü. Bu buluntulara dayanarak ise uykusuzluğun ikinci tip diyabet rahatsızlığına yol açabilme riski ortaya çıkmış oldu.



Sürekli uyarılmışlık hali



Chicago Üniversitesi yeterli uyku uyunmadığı takdirde stres hormonu olan cortisol un akşama doğru kalp atışı sayısı, tansiyon ve kan şekeri ile birlikte artış gösterdiği doğrultusunda bulgular ortaya koydu. Bu araştırmalar ise uzun sürede uykusuzluğun ikinci tip diyabetik rahatsızlıktan başka tansiyon ve kalp rahatsızlığına da yol açabileceği varsayımlarını kuvvetle desteklemekte.



İmmün sistemin zayıflaması



Amerika da yapılan diğer uyku frekansları araştırmalarında vücutta otoimmün denilen vücudun kendi kendini hedef aldığı rahatsızlıklarda ve kalp rahatsızlıklarında sıklıkla rastlanan ve enflamasyon işaretçisi olan c-reaktif protein in on gün boyunca yeterli uyku uyumayan kişilerde oldukça yükseldiği saptanmıştır. Bu buluşla birlikte yeterli uyku uyunmamasının sonucunda kalp rahatsızlığı, inme ve otoimmün rahatsızlıkların ortaya çıkabileceği gerçeği göz önüne serilmektedir.



Zihinsel randımanın düşmesi



Rahatsız ve uykusuz bir gecenin ertesinde zihnin algılama ve tepki verme sürelerinde ciddi düşüşler saptanmış, araba kullanma ve bunun gibi keskin dikkat isteyen işlevlerde randıman düşüşü görülmüştür. Kronik yorgunluğu olan kişilerin mutsuz kişiler olduğu saptanmış ve uykusuzluğun depresyona müsait bünyelerde bu rahatsızlığın ortaya çıkmasına neden olduğu belirlenmiştir.

Öneriler

Uykusuzluğun getirdiği riskleri tartıştıktan sonra uykunun faydaları hakkında bunları biliyormuydunuz? demeden geçemeyeceğim.

-Günün ortasında ufak bir kestirme zihinsel işlevi belirgin ölçüde arttırmakta

-Uykunun doğal seyrinde son bölümü motor becerilerini %20 arttırmakta

-Günde beş saatlik uyku immün sistemi tatmin etmemekte

-Beyin ne kadar uyuduğunu salisesine kadar hatırlamakta ve bu saatleri tamamlamak için özel çaba göstermekte

-İdeal uyku günde 6.5 ve 8 saat arası uyunan uyku olmakta



Güzel bir uyku için üç öneri



Ayağınıza çorap giydiğiniz zaman ayak damarları ısınarak genişler ve ısıyı el ve ayaklara dağıtır dolayısı ile vücudun orta kısım ısısı düşer ve rahatlama ile uyku moduna daha kolay geçilebilir.

Pıttsburgh Üniversitesi araştırmacılarından Dr. Epstein’e kulak verirsek günlük yeme, yatma ve kalkma programları düzgün olan kişilerin daha rahat ve kolay uykuya daldıklarını göz önüne alarak günümüzü daha programlı geçirmeye çaba gösterebiliriz.

Beyine uyanması için her türlü ışık sinyal görevi yapabilmekte, araştırmalar ise bu ışıkların en rahatsızlık vericilerinin mavi renkteki ışıklar olduğunu belirlemiş, dolayısı ile deliksiz ve huzurlu bir uyku için son önerimiz cep telefonu, elektronik saat ve araçların bulunmadığı ışıksız bir odada uyumaya özen göstermenizdir.