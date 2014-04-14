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Defne Seheryıldızı

d@gmail.com

TARİH

14 Nisan 2014

Kanser, beslenme ve ruh beden ilişkisi

Sevgili okuyucular insan vucudu bir ömür süresinde yaklaşık olarak altı defa kanser hücresi üretmeye yeltenebilir

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TARİH

15 Mart 2014

Ruh, beden, zihin sağlığında stres ve epigenetik

Sevgili okuyucular, ruh, beden ve zihin denildiği zaman üç ayrı konsept aklımıza gelmesin. Ruh herzaman zihni ve bedeni kontrol eden, hastalığı ve sağlığı bedende ifade eden öğe olmuştur. Yani kısacası sağlığımızı koruyabilmek için ruh, zihin ve bedenimizin birbiriyle bütünlüğünü ve uyumunu korumalıyız.

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TARİH

08 Mart 2014

Uykusuzluğun riskleri

Sevgili okuyucular uykusuz kalan vücudun ihtiyacından fazla kalori arama moduna girdiğini ve özellikle de seçimini şekerli ve nişastalı gıdalar doğrultusunda kullandığını biliyormuydunuz?

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TARİH

13 Şubat 2014

Antioksidan vitaminler, besinler yoluyla alınmalı...

Burada deney tecrübesi olan ve bulguların yayınlanmasında, doğruların kılı kırk yaran bir dil ile izahının medyatik algıdaki önemini savunan bir eğitmen olarak “yine halkı yanıltmaca“ demekten kendimi alamadım.

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TARİH

16 Ocak 2014

Yaşlanmayı durdurabilecek anahtar buluş

Kırılan NAD yi taklid eden bir bileşim ortama dahil edildiği zaman iyi beslenme ve egzersiz de görülen pozitif etkide olduğu gibi hücreler arası iletişimin tamir edildiği görüldü.

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TARİH

28 Aralık 2013

Yeme bozukluklarının tedavisinde büyük umut

Kişide yeme bozukluğu oluşum riski ise ortalama %30 ve araştırmalar bu eğilimin özellikle son yıllarda ivmeli olarak artmakda olduğunu gösteriyor

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TARİH

18 Aralık 2013

Sistemik lupus hastalığı ile mücadelede umut veren gelişme

Dünya genelinde her 100,000 kişinin 100‘ünde görülebilen ve tıpda immünoloji-romatoloji kapsamında yer alan, kısaca SLE olarak adlandırılan Sistemik Lupus Eritematozus , sebebi bilinmeyen cilt, eklem, böbrek, kalp zarı (perikard), akciğer zarı (plevra) gibi birçok doku ve organ iltihabına bağlı çok sayıda bulgularla tanımlanan, değişik seyir gösteren ve bağışıklık sisteminin bozuk çalışması sonucu ortaya çıkan bir otoimmün hastalıktır.

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TARİH

10 Aralık 2013

Ruh ve beden sağlığına dair

Sizlere yaşamın sağlığınızı ilgilendiren konularında son duyumlara ulaşabilmeniz açısından yardımcı olmak için bu yazı dizisini başlatıyoruz.

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