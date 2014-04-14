Defne Seheryıldızı

TARİH
14 Nisan 2014
Sevgili okuyucular insan vucudu bir ömür süresinde yaklaşık olarak altı defa kanser hücresi üretmeye yeltenebilirDevamını Oku
TARİH
15 Mart 2014
Sevgili okuyucular, ruh, beden ve zihin denildiği zaman üç ayrı konsept aklımıza gelmesin. Ruh herzaman zihni ve bedeni kontrol eden, hastalığı ve sağlığı bedende ifade eden öğe olmuştur. Yani kısacası sağlığımızı koruyabilmek için ruh, zihin ve bedenimizin birbiriyle bütünlüğünü ve uyumunu korumalıyız.Devamını Oku
TARİH
08 Mart 2014
Sevgili okuyucular uykusuz kalan vücudun ihtiyacından fazla kalori arama moduna girdiğini ve özellikle de seçimini şekerli ve nişastalı gıdalar doğrultusunda kullandığını biliyormuydunuz?Devamını Oku
TARİH
13 Şubat 2014
Burada deney tecrübesi olan ve bulguların yayınlanmasında, doğruların kılı kırk yaran bir dil ile izahının medyatik algıdaki önemini savunan bir eğitmen olarak “yine halkı yanıltmaca“ demekten kendimi alamadım.Devamını Oku
TARİH
16 Ocak 2014
Kırılan NAD yi taklid eden bir bileşim ortama dahil edildiği zaman iyi beslenme ve egzersiz de görülen pozitif etkide olduğu gibi hücreler arası iletişimin tamir edildiği görüldü.Devamını Oku
TARİH
28 Aralık 2013
Kişide yeme bozukluğu oluşum riski ise ortalama %30 ve araştırmalar bu eğilimin özellikle son yıllarda ivmeli olarak artmakda olduğunu gösteriyorDevamını Oku
TARİH
18 Aralık 2013
Dünya genelinde her 100,000 kişinin 100‘ünde görülebilen ve tıpda immünoloji-romatoloji kapsamında yer alan, kısaca SLE olarak adlandırılan Sistemik Lupus Eritematozus , sebebi bilinmeyen cilt, eklem, böbrek, kalp zarı (perikard), akciğer zarı (plevra) gibi birçok doku ve organ iltihabına bağlı çok sayıda bulgularla tanımlanan, değişik seyir gösteren ve bağışıklık sisteminin bozuk çalışması sonucu ortaya çıkan bir otoimmün hastalıktır.Devamını Oku
TARİH
10 Aralık 2013
Sizlere yaşamın sağlığınızı ilgilendiren konularında son duyumlara ulaşabilmeniz açısından yardımcı olmak için bu yazı dizisini başlatıyoruz.Devamını Oku
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