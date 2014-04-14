Defne Seheryıldızı

Sevgili okuyucular, ruh, beden ve zihin denildiği zaman üç ayrı konsept aklımıza gelmesin. Ruh herzaman zihni ve bedeni kontrol eden, hastalığı ve sağlığı bedende ifade eden öğe olmuştur. Yani kısacası sağlığımızı koruyabilmek için ruh, zihin ve bedenimizin birbiriyle bütünlüğünü ve uyumunu korumalıyız.