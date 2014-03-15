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Defne Seheryıldızı

d@gmail.com

15 Mart 2014

Ruh, beden, zihin sağlığında stres ve epigenetik

Sevgili okuyucular, ruh, beden ve zihin denildiği zaman üç ayrı konsept aklımıza gelmesin. Ruh herzaman zihni ve bedeni kontrol eden, hastalığı ve sağlığı bedende ifade eden öğe olmuştur. Yani kısacası sağlığımızı koruyabilmek için ruh, zihin ve bedenimizin birbiriyle bütünlüğünü ve uyumunu korumalıyız.

Sevgili okuyucular, ruh, beden ve zihin denildiği zaman üç ayrı konsept aklımıza gelmesin. Ruh her zaman zihni ve bedeni kontrol eden, hastalığı ve sağlığı bedende ifade eden öğe olmuştur. Yani kısacası sağlığımızı koruyabilmek için ruh, zihin ve bedenimizin birbiriyle bütünlüğünü ve uyumunu korumalıyız.

 

Sosyal desteğin yardımı

 

2006 tarihinde yaptığım doktora araştırmamda  stres ve sosyal desteğin insan sağlığında oldukça önemli bir rol oynadığı sonucuna varmıştım. Sosyal destek dediğim zaman arkadaşlarımızı ve ilişkili olduğumuz aile çevremizle olan olumlu iletişimimizi kastetmekteyim. Aynı guruba birlikte birşeyleri paylaştiğımız diğer kişileride dahil edebiliriz. İnsanların birbirlerine verdikleri sosyal destek kalitede ve miktarda arttıkça sağlıkları ve mutlulukları da artıyordu. Sosyal desteğin aynı zamanda stresi sağlıklı düzeylere indirgeme özelliği olduğunu da saptamıştık. Bu sonuçlar daha önce yapılan araştırmalarla da parallellik gösteriyordu.

Beyinde seretonin yani mutluluk hormonunun artışı sosyal iletişimin tatminkarlığı ile paralellik gösteriyor ve bireyin yanlız olmadığının farkındalığı adeta ona şifa kaynağı oluyordu.

 

Stres ve saglık

 

İnsan yüksek ve kronik stres altındayken kortizol ve epinefrin denilen hormonları salgılamakta, bu hormonlar damar daraltıcı, tansiyon yükseltici olmakla kalmayıp vücutta T- lenfosit dediğimiz üç guruptan oluşan ve verdikleri mücadeleyle, bizi çeşitli enfeksiyon ve otoimmün hastalıklardan koruyan hücreleri olmsuz olarak etkileyip görevlerini yapamamalarına neden olmakta ve immün sistem direncini kırmaktadırlar. Bilindiği gibi vücut hergün belli miktarlarda oluşan kanser hücresi namzetlerini imha eder. Bu mekanizma stres hormonlarının etkisi ile zayıflayabilir dolayısı ile kanser den tutun da basit bir soğuk algınlğında bile stresin etken olduğu hatırlanmalıdır. Yani bir anlamda moleküllerimiz ve yapı taşlarımız düşüncelerimizin takipçisidir.

 

Epigenetik ve sağlık

 

Ruh beden ve zihin sağlığından bahsederken yakın geçmişte genetiğin sağlığın en önemli göstergelerinden biri olduğu savunulmaktaydı diyerek önümüze bir başka pencere açalım . Genetik biliminde son zamanların en önemli buluşu epigenetik olmuştur. Epi yukarı anlamına geliyor genetik ise gen bilimi demek. Yani genlerin dış etkileşimler sonucu (ki buna dua, meditasyon, diyet ve ortam dahil olmak üzere) kendini ifade etme şeklinden bahsediyoruz. Size bir örnek vereyim, tek yumurta ikizleri ayrı ortamlarda büyüdükleri zaman farkli trendler göstermekte, romatid artrit ve diğer bazı hastalıkların veya öğrenme yeteneklerinin bir ikizde olup diğerinde olmaması genlerin kendini ortamlardaki farklılıklara göre ifade ettiğini göstermektedir. Bu gerçeğin ışığında, kişinin taşıdığı gen kodlarına mahkum olmadığı ve  ruh, zihin ve beden bütünlüğü sağlama yolculuğunda, doğru beslenmenin yanında dua ve meditasyonla kendi kendini iyileştirme yeteneğini kullanması gerektiğini unutmamalıdır.

Yaşam bir ibadettir. Ruh ve zihin kişi ibadet ederken şifa buldukça beden onu takib edecektir.

 

Mail: nazlidefne@outlook.com

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