Porno film yönetmeni Mihriban Tandoğan: Sanatta ve sinemada çıplaklığın ve cinselliğin 'pornografik' olarak adlandırılması bana uzak

İnternette porno devi sitelerinden biri olan Pornhub'ın 2019 yılı raporuna göre o yıl sitede 42 milyardan fazla video izlenmiş. Rapora göre site günde ortalama 115 milyon ziyaret almış.

Genellikle "Ben değil bir arkadaşım izlemiş" şeklinde dile gelen 42 milyardan fazla videonun yönetmen koltuğunda erkeklerin olduğunu tahmin etmek zor olmasa gerek. Peki, Türkiye'de bir porno film yönetmeni olsa ve bir de üstüne bu isim bir kadın olsa?

İzmit'te doğup büyüyen ve Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi'nde İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümü'nü okuduktan sonra 2014-2015 yıllarında İstanbul'a gelip sinema- televizyon alanında yönetmen asistanlığı olarak çalışmaya başlayan 30 yaşındaki Mihriban Tandoğan'ı takdimimdir…

- Porno film çekmeye nasıl başladın?

Profesyonel anlamda 'Pornografik ve porno' kavramları ile 2017 yılında ilk kısa filmim 'Dalgalar'ı çektiğimde tanıştım.

Burada dört çıplak erkek bedeni ve cinsel organa yakın bir planım var. Filmin hikâyesi bambaşka olmasına rağmen yalnızca bu görüntüler, filmi pornografik yapmaya yetiyormuş.

Bu bilgiyi önemsemeden -çünkü fazlasıyla şaşırtıcı- ikinci filmim 'Aldatma'yı çektim. Burada da bir kadın çıplak ve ağda yaptırıyor. Bu da porno kategorisinde ele alındı.

Tüm bunlar beni şaşırtıyordu, çünkü özellikle sanatta ve sinemada çıplaklığın ve cinselliğin 'pornografik' olarak adlandırılması bana baya uzak bir kabulleniş.

Mihriban Tandoğan



Mihriban Tandoğan

Ardından toplumun, sanatın yönetici tarafının (festival koordinatörleri yapımcılar, küratörler) sanatta çıplaklık ve cinselliğe uyguladığı sansürün sınırlarını keşfedebilmek, daha sonra çekeceğim filmlerime referanslar üretebilmek ve de kendi pornografik sınırımı anlamam için porno çekmeye başladım.

- Bu filmleri pornografik bulanlar kimlerdi?

İlk filmimi izleyen değerli ve başarılı sinemacı ve sanatçı kimselerden duydum. Aralarında baya net bir şekilde "Neden porno (ana akım belki) çekmiyorsun?", "Bu filmi neden Porno Film Festivali'ne göndermiyorsun?" gibi sorular soranlar da vardı. Bunu söyleyen kişiler Türk sinemasının büyüyen yönetmenleri ve sanatçıları.

- 'Spartaküs' dizisini hatırlarsan epey ateşli ve 'pornografik' sayılacak sahneleri vardı. Dünya çapında televizyondan böyle bir dizi yayımlanabiliyorken senin filmlerin neden engelleniyor?

Bu konuda hiçbir fikrim yok, ben de merak ediyorum. Festivaller sansürden dolayı filmlerimi değerlendirmedi. Bu bilgiyi festivale dahil olan kişilerden öğreniyorum. Ayrıca hiçbir yapımcının da filmlerime yanaşmaması da bu gibi anlatımların maalesef hâlâ Türkiye'de yayımlanabilir olmadığını öğrendim. Fon için başvuruda bulunabileceğim alanlar da içeriğimi yayımlamak istemediler. Hatta görüştüğüm birçok başarılı oyuncunun, özellikle 'Aldatma'daki vajina planının ileride çalışacakları ya da halen çalıştıkları projeleri olumsuz etkileyeceklerini söyledi.

Avrupa'da yaşayan bir Türk olsaydım ve filmlerimi Avrupa çıkışlı olarak Türkiye'ye göndermiş olsaydım bazı festivaller ve belki sanat galerilerinde gösterimlerim kolay olacaktı.



'Aldatma' filminden bir sahne 'Aldatma' filminden bir sahne





- Erotik ve pornografik görüntü arasındaki fark nedir?

Ben çektiğim filmlerde ve porno videolarımda 'kapı aralığından bakmak', 'şahit olmak' gibi bir çıplaklık tercih ediyorum. Teknik olarak da var olanı olduğu gibi doğal ışıkta çekiyorum. Kusurluysa kusurlu bırakıyorum. Makyaj, dokunuş ve renk tercih etmiyorum. İşte bu gerçeklik görüntümü pornografik yapıyor.

Erotizmin ise sinemada ışık, renk, ses gibi dokunuşlarla daha yorum katılmış bir hal olduğunu düşünüyorum. Sinema dışında erotizm ve pornografi üzerine düşünmüyorum açıkçası.

- Viyana Porno Film Festivali'ne seçilen, kendi tabirinle 'pornomsu pornolar'ın var. Neden 'pornomsu porno' diyorsun?

Pornoları 2019'da çekmeye başladım. Sütyen, külot, diz, dirsek, omurga gibi aslında cinsel organ ya da birleşmeden bağımsız çekimlerin dahi tahrik edici bulunması komik geliyordu.

İlk iki çektiğim videoyla aslında yine teknik yaklaşımımla şahit olup, sessiz sunumla çıplaklık ve cinselliği normalleştirmeye çalışıyordum. Böylelikle belki asla Türkiye'de gösterilmeyen işlerime alan yaratabilirim diye düşündüm.

Tahrik edici değil de başka bir amaca hizmet ediyor olması 'pornomsu porno' dedirtti bana.

Viyana Porno Film Festivali büyük bir sınavdı benim için. Daha önce 'Aldatma' İspanya'da bir erotik festivalde ödül almıştı ama porno festivaline direkt dahil olmak biraz benim de bakış açımı yeniledi.

- Bir söyleşinde çıplaklığın insanı özgürleştirdiğini söylüyorsun.

Yaşadığımız toplumda "Oranı buranı gösterme" deniyor. Oysa 'oramı buramı gösterdiğimde' tüm kuralları değiştirebilirim. Oram buram sadece seks için yok benim bedenimde. Her insanda olan unsurlar, organlardır (gülüyor).

Çıplaklığı çok daha bütün buluyorum. Bedeni soyduğumuzda daha özde bir çıplaklığa ulaşabiliriz. O yüzden sadece banyoda değil, mümkünse çoğunlukla çıplak olmaya gayret edelim ki böylelikle hem kendi bedenimize yabancılaşmayız hem de cinsellik dışında bedenimizin enerjisini keşfedebiliriz.

- Bu durumda sen çalışma tarzıyla da farklı bir yönetmen misin, mesela filmleri çekerken sen de çıplak mısın?

Hayır, buna gerek yok. Böyle bir istekle de karşılaşmadım. Oradaki görevim yönetmenlik. Performe ettiğim şey, filme dahil olan karakterlerden farklı bir disiplin gerektiriyor.

- Çekimler sırasında tahrik oluyor musun?

Dönem dönem değişiyor ama beni esas tahrik eden şey performanslar değil kamera kullanmak. Film çekmek ve hayal ettiğimi kendime somutlaştırmak. En çok işime, sanata yükseliyorum.

- Kamera önüne geçtiğin de oluyor mu?

İlk dönemler yeterli performer'a sahip olamadığımdan denedim ama videolarda bir göz oluştu. Kamerayı benim dışımda biri kullandığında çıkan işten memnun olmuyorum. O yüzden kamera kullanmak, filmi çekmek tercihim.

- Oyuncu seçimi nasıl yapılıyor?

Sosyal çevrem yeterliydi başta, şimdi zaman zaman Instagram ve Onlyfans'tan duyuru yapıp zoom ya da tüm ekibin dahil olduğu bir buluşma ile yeni kişiler ekliyoruz.

- Şahin K'yı nasıl buluyorsun?

Hiç izlemedim ve de hiç merak etmiyorum.

- Oyuncuların arasında seks işçiliği yapan, esas mesleği bu olanlar var mı?

Bir kişi seks işçiliği yapıyor ama esas mesleği bu değil, aynı zamanda tasarımcı.

- Oyuncular nasıl bir doğum kontrol yolu izliyor? Çekimlerden önce bazı sağlık testleri istiyor musunuz?

Sürekli birleşme/ penetrasyon çekmiyorum ama evet; test, kondom ve doğum kontrol konusunda kişisel olarak ekibim zaten çok hassas ve bilgili. Onlar yeterince dikkatli davranıyorlar.

- Sevgilin var mı, varsa seni kıskanıyor mu?

Sevgilim yok. Olduğunda da kıskanacak biri değil ilham kovalayan, ilham veren biri olacaktır eminim.

- Ailen nasıl bakıyor?

Anlatmaya çalıştığım şeyi ve sinemaya tutkumu bildikleri için sorun olmadı. Sanat yaptığımın farkındalar ve destekliyorlar. Tabii ki "Elaleme ne deriz" düşüncesi ve "Kızın pornocuymuş" gibi şeyleri duymaktan çekiniyorlar ama toplumun ne düşündüğü değil benim ne yapmak istediğim önemli. Ne yaptığım beni ve ailemi ilgilendiren bir konu.

- Filmlerinde yüzler gözükmüyor. Bunun sebebi nedir?

Yüzü gözüken performerlar da var. Ben beden üzerinden çıplaklığı ve cinselliği normalleştirmeye çalıştığım için, yüzden alacağım ifadeye ihtiyacım yok. 'Aldatma' ve 'Dalgalar' gibi kurgusal filmlerim için bu konu geçerli değil tabii ama porno alanında üretimlerimde yüz değil beden göstermek isteğim.

- Feminist porno yönetmeni Erika Lust'ı* nasıl buluyorsun?

Hem bir kadın olarak yaptığı işi hem bu alanda tek başına büyüme hikâyesini başarılı buluyorum tabii. Ama stillerimiz çok farklı. Sinemacı olarak değerlendirdiğimde stilini beğenmiyorum.

- Dünyada bu sektörde izlediğin, takip ettiğin kimler var?

Hiç kimse. Porno izlemiyorum, Fransız sinemasına hayranım ve çoğunlukla oradan esinlendiğimi düşünüyorum. Eric Rohmer tavsiye edebilirim, Japon ve bazı Kore işleri de tabii ki muazzam ve her koşulda Lars von Trier diyorum.

- Filmlerde kendi fantezilerin üzerinden giden konular oluyor mu?

Sanat, insan da bir sanat ve onu keşfedeceğim her an alan benim de çekmeyi sevdiğim şey, doğayı da bütüne ulaşmak, bütün olmak için ilham verici ve tetikleyici buluyorum.

- Özel düğün fotoğrafçılığı gibi bu iş de bir boyutuyla kendilerini sevişirken çekmelerini isteyen özel seks yönetmenliğine dönebilir mi?

Benim için dönemez çünkü bağımsız ve ne yaptığını bilen biriyim. Bu teklifler geldi, geliyor da ama ilgilendiğimiz bir konu değil.

- Instagram hesabına gelen en tuhaf mesajlardan bir derleme yapsan ilk üçe hangileri girer?

Orospu. Neden Avrupa'ya gitmiyorsun, bu ülkede ne işin var? Fetişlerin teklifleri.

- Filmlerini nasıl, nerede izleyebiliriz?

Vimeo hesabım şikâyet aldığı için kapatıldı. Sadece 'Dalgalar' oradan ve korsan film sayfası Uğurfilm'de (Türkiye'nin en kaliteli seçkisi bence) izlenebilir. Diğer tüm çalışmalarım onlyfans.com/watchmymovies hesabında.

- OnlyFans'ta kaç üyen var? Ayda ne kadar gelir sağlıyorsun buradan?

20-30 takipçi arası değişiyor. Bir kazanç sağladığımız yok oradan. Saçma sapan bir kart sistemi var zaten, para Türk parasına dönmüyor. OnlyFans'ı işlerimi paylaşabilmek için kullanıyorum, maksadım oradan para kazanmak değil, iş üretip sunabilmek. Alan yaratalım ve Türk sinemasından destek alalım, 'sansürsüz Türk sineması.'

- Türkiye'de porno film çeken tanıdığın başka biri var mı?

Bazı gay arkadaşlarımın ve seks işçiliği yapan arkadaşlarımın çektiği filmler var ama dediğim gibi aynı içeriği üretmiyoruz. Onun dışında porno ya da pornografik görüntünün dahil olduğu bir film çeken tanıdığım yok.

- Bundan sonra sinema hayatının tamamını pornografi üzerinden mi götürmeyi düşünüyorsun?

Pornografi tüm filmlerimde olacak ve dozu yükselecek. Ama bu sadece çıplak olmak ve sevişmek değil. Şimdi mesela Türkiyeli kadınlarda cinsiyet kavramı ve cinsellik üzerine bir belgesel çektim. Gerçi sadece kadınların seks konuşmasını da pornografik buluyorlar (gülüyor). Kısaca toplumda tabu ve rahatsız eden ne varsa özenle hepsi üzerine düşüp üretmek istiyorum.

*Erika Lust: Porno film çekmeye, izlemek istediğm gibi pornolar olmadığı için başladım | Hande Çayır'ın Lust ile söyleşisini okumak için TIKLAYIN