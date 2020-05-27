Zeytinburnu'nda yine polis şiddeti: Arabasının alarmını kapatmak için dışarıya çıktı; darp edilerek gözaltına alındı!

Çorlu'da, Edirne'de, İstanbul'da Zeytinburnu, Kadıköy, Eyüp ve Sultanbeyli'de art arda gelen polis şiddeti görüntülerinin ardından vatandaşa yönelik bir şiddet görüntüsü yine Zeytinburnu'ndan geldi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde iddiaya göre sokağa çıkma yasağında arabasının alarmını kapatmak için dışarıya çıkan bir vatandaş polisler tarafından darp edildi. Darp edilen kişi gözaltına alınırken, olaya tanıklık eden yurttaşlar, balkon ve camlarda polis şiddetini protesto etti.

Olaya tanıklık eden yurttaşların aktarımlarına göre; arabasının alarm sesinin kapatmak üzere sokağa çıkan bir yurttaş, polisler tarafından sert bir dille uyarıldı. Polislere durumu açıklamaya çalışan kişiyi dinlemeyen polisler, yurttaşı darp etmeye başladı. Ardından olay yerine gelen yurttaşın annesi ve görüntülere de yansıyan bir kadın ise; polisler tarafından darp edildi.

Vatandaşlar o anlarda balkonlardan tepki gösterdi ve 'yuh' sesleri tüm sokakta duyuldu.

Kaynak: MA

Birçok yerde polis ve bekçi şiddeti

Çorlu'da 25 Mayıs'ta polis 5 araçla gelerek vatandaşlara şiddet uygulanmış, Valilikten olayla ilgili yapılan açıklamada polislere görevden el çektirildiği açıklanmıştı.

Zeytinburnu'ndaki görüntülerde, bir grup polisin videoyu çeken kişi ve vatandaşlar tarafından çocuk oldukları söylenen kişiyi gözaltına alınmış, polisin çocuğu boynundan sert bir şekilde kavrayarak ters kelepçeyle gözaltına aldığı görülmüştü.

İstanbul Kadıköy'de polis şiddeti kameraya yansımıştı. Vatandaşa önce küfreden polisin, ardından tokat atarak darp ettiği görülmüştü.

Artı Tv'nin yayınladığı ve Kadıköy'de çekildiği iddia edilen görüntülere göre polisin vatandaşa önce küfrediyor, ardından darp ettiği görülmüş, "Oğlum, motorunu kilitliyorum bak, adama artistlik yapma" diyen polisin, vatandaşı darp etmesi dikkat çekmişti.