Kadıköy'de kuryeyi darp eden polis görevden uzaklaştırıldı

İstanbul Kadıköy'de polis şiddeti kameraya yansıdı. Vatandaşa önce küfreden polisin, ardından tokat atarak darp ettiği görüldü. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada olayın ayrıntılarının soruşturulması amacıyla müfettiş talep edilerek gerekli idari işlemlere başlandığı belirtildi.

AA'nın aktardığına göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü açıklamasında bugün sosyal medyada "Kadıköy'de polis şiddeti" başlıklı habere ilişkin çalışma başlatıldığı ve olayın 19 Mayıs'ta meydana geldiği belirtildi.

Olayın polis uygulama noktasına süratli giriş yapan motosiklet kuryesiyle uygulama noktasında görevli polis memurlarının tartışması sonucu meydana geldiği bildirildi.

Açıklamada, olaya karışan polis memurunun açığa alındığı, olayın ayrıntılarının soruşturulması amacıyla müfettiş talep edilerek gerekli idari işlemlere başlandığı belirtildi.

Artı Tv'nin yayınladığı ve Kadıköy'de çekildiği iddia edilen görüntülere göre polisin vatandaşa önce küfrediyor, ardından darp ettiği görülüyor. "Oğlum, motorunu kilitliyorum bak, adama artistlik yapma" diyen polisin, vatandaşı darp ettiği dikkat çekiyor.

Görüntülerde polisin, "Bana vurman doğru mu?" diyen vatandaşa "Doğru, ben ona karar verdiğim için doğru" dediği görülüyor.