Bir günde kayda geçen 4 şiddet görüntüsü | Görüntüler Eyüp'ten... Bu kez de bekçiler vatandaşları darp etmiş!

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde evinin önünde oturan Dursun Gültaş’ın polis tarafından darp edildiği görüntüler gündem olurken İstanbul Kadıköy’de de bir motorlu kurye yine polis tarafından darp edildi. Ayrıca Zeytinburnu’nda çocuk olduğu iddia edilen bir vatandaş ters kelepçe ile gözaltına alındı. Eyüp’te ise bekçi ve polislerin sokak arasında vatandaşları darp ettiği ve havaya ateş edildiği görüldü. O anlarda mahalle sakinleri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Oda Tv’nin haberine göre, İstanbul’un Eyüp ilçesinin Esentepe Mahallesi’nde dün akşam saat 10 sıralarında Onur. B adlı vatandaş iddiasına göre ekmek almaya çıktı. Onur. B. Sokağa çıkma yasağı olduğu gerekçesiyle üç bekçi tarafından durdurulurken, iddiaya göre daha önceden husumeti olduğu bir bekçi ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Onur B.’nin bekçiler tarafından darp edilmeye başladığı ve olayın büyüdüğü iddia edildi.

Olay yerine çok sayıda polis intikal ederken yaşananları kameraya kaydeden vatandaşların polis ve bekçilere tepki gösterdiği, polisin silahını kullanarak vatandaşı darp ettiğini söylediği duyuldu. Polis havaya ateş ederken vatandaşlar “çocuk var” diyerek tepki gösterdi. Ardından aralarında Onur B.’nin de bulunduğu 4 kişi çok sayıda polisin müdahalesiyle gözaltına alındı.

TIKLAYINIZ - Bir günde kayda geçen üç polis şiddeti; bu kez de çocuğa ters kelepçeli gözaltı!