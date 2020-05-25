Bir günde kayda geçen üç polis şiddeti; bu kez de çocuğa ters kelepçeli gözaltı!

Tekirdağ Çorlu'dan ve Kadıköy’den art arda gelen polisin vatandaşlara şiddet uyguladığına yönelik haberlere bir yenisi de İstanbul Zeytinburnu'ndan eklendi.

Zeytinburnu'ndaki görüntülerde, bir grup polisin videoyu çeken kişi ve vatandaşlar tarafından çocuk oldukları söylenen kişiyi gözaltına aldı. Polisin çocuğu boynundan sert bir şekilde kavrayarak ters kelepçeyle gözaltına aldığı görülüyor.

O anlarda vatandaşlar, polislere 'çocuk o daha çocuk', 'vatan haini mi o çocuk o be çocuk', 'eşkiyalık bu' şeklinde tepkiler gösterdi.

Tekirdağ'dan şiddet haberi var

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir aracı durduran kişiler vatandaşa şiddet uygulayarak zorla arabaya bindirdi. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde iki kişinin durdurdukları araçtaki kişiyi darp ettiği ve zor kullanarak araca bindirdiği görülüyor.

Belinde silah olduğu görüntülere yansıyan kişilerin sivil araç kullandığı ve durdurukları araçtaki kişiyi darp ederek araçlarına bindirdikleri görülüyor. Görüntülerin çekildiği tarih hakkında detaylı bilgi edinilemezken, videoyu paylaşan sosyal medya kullanıcısı olayın Çorlu'da yaşandığını iddia etti.

Yine Çorlu’da vatandaşa şiddet; belinde silahı olan kişiler polis mi?

Yine Çorlu da bugün polis 5 araçla gelerek vatandaşlara şiddet uyguladı. Valilikten olayla ilgili yapılan açıklamada polislere görevden el çektirildiği açıklandı.

Çorlu'da polis şiddeti kamerada; 5 araçla gelip vatandaşı darp ettiler

Kadıköy'de de şiddet

İstanbul Kadıköy'de polis şiddeti kameraya yansıdı. Vatandaşa önce küfreden polisin, ardından tokat atarak darp ettiği görüldü.

Artı Tv'nin yayınladığı ve Kadıköy'de çekildiği iddia edilen görüntülere göre polisin vatandaşa önce küfrediyor, ardından darp ettiği görülüyor. "Oğlum, motorunu kilitliyorum bak, adama artistlik yapma" diyen polisin, vatandaşı darp ettiği dikkat çekti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü açıklamasında bugün sosyal medyada "Kadıköy'de polis şiddeti" başlıklı habere ilişkin çalışma başlatıldığı ve olayın 19 Mayıs'ta meydana geldiği belirtildi. Açıklamada, olaya karışan polis memurunun açığa alındığı ifade edildi.

Yine polis şiddeti | “Bana vurman doğru mu?" diyen vatandaşa yanıt: Ben karar verdiğim için doğru!