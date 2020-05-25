Yine Çorlu’da vatandaşa şiddet; belinde silahı olan kişiler polis mi?

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir aracı durduran kişiler vatandaşa şiddet uygulayarak zorla arabaya bindirdi. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde iki kişinin durdurdukları araçtaki kişiyi darp ettiği ve zor kullanarak araca bindirdiği görülüyor.

Belinde silah olduğu görüntülere yansıyan kişilerin sivil araç kullandığı ve durdurukları araçtaki kişiyi darp ederek araçlarına bindirdikleri görülüyor. Görüntülerin çekildiği tarih hakkında detaylı bilgi edinilemezken, videoyu paylaşan sosyal medya kullanıcısı olayın Çorlu'da yaşandığını iddia etti.