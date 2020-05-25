Çorlu'da polis şiddeti kamerada; 5 araçla gelip vatandaşı darp ettiler

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşanan polis şiddetinin sosyal medyaya yansıması üzerine Tekirdağ Valiliği'nden olaya ilişkin yapılan açıklamada "Olayda aşırı güç kullandığı iddia edilen görevlilere işten el çektirilmiş ve haklarında Adli ve İdari soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşanan polis şiddetine ilişkin Valilik'ten yapılan açıklama şöyle:

"24.05.2020 günü saat 15:30 sıralarında Çorlu İlçemiz Silahtarağa Mahallesi Selimiye Camii civarında sokağa çıkma yasağını ihlal eden vatandaşların olduğu ihbarı üzerine Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı bir Ekip olay yerine intikal etmiştir, olay yerinde bulunan iki şahıs görevli memurlara mukavemet göstererek linç etmekle tehdit etmişlerdir.



Akabinde hakaretlerde bulunmaları üzerine şahıslar etkisiz hale getirilmiş, bir şahsın üzerindeki mandallı sustalı diye tabir edilen bıçak rızaen teslim alınmış, şahıslara sokağa çıkma yasağını ihlal ettiklerinden dolayı idari işlem yapılmıştır.



Görevli Memura Mukavemetten konu ile ilgili nöbetçi Cumhuriyet Savcısı’na bilgi verilerek alınan talimatlar sonrasında Şüpheli şahıslar 25.05.2020 günü öğleden önce hazır edilecektir bilgisi alınmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Tekirdağ Barosu: Son zamanlarda benzer olaylara sıklıkla rastlanıyor

Tekirdağ Barosu Başkan Yardımcısı avukat Egemen Gürcün, sosyal medyadan yaptığı açıklamada olay sonrası kendilerine herhangi bir avukat talebi gelmediğini açıkladı. Olayla ilgili bir açıklama yayınlayan baro da açıklamasında "Konumu ne olursa olsun hiç kimse görev tanımını ve yasaları aşacak şekilde kendi yaptırımını uygulayamaz" ifadelerine yer vererek "Ancak son zamanlarda benzer olaylara ülkemizin birçok yerinde sıklıkla yaşanması ciddi güven bunalımına yol açmaktadır" denildi.

Baro açıklaması şöyle: "Tarihinde Tekirdağ’ın Çorlu İlçesi, Silahtarağa Mahallesinde tarafımıza iletilen ve sosyal medyaya düşen görüntülerden de anlaşılacağı üzere kolluk güçleri tarafından aralarında çocuk, kadın ve erkeklerinde bulunduğu yaklaşık 18-19 kişiye 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanuna aykırı olarak sokakta ve bahçe içinde onlarca kolluk görevlisi tarafından coplarla vurulmak sureti ile şiddet uygulandığı, görüntü çekenlerin de yine kolluk tarafından zorla görüntülerin sildirilmeye çalışıldığı gözükmektedir.

Hukuk devletinde ortada bir suç varsa ne şekilde yaptırımı olacağı bellidir. Konumu ne olursa olsun hiç kimse görev tanımını ve yasaları aşacak şekilde kendi yaptırımını uygulayamaz. Ancak son zamanlarda benzer olaylara ülkemizin bir çok yerinde sıklıkla yaşanması ciddi güven bunalımına yol açmaktadır.

Bu olayla ilgili basın açıklamasını yaptığımız saate kadar CMK’den Avukat görevlendirme talep edilmemiştir.

Olayla ilgili olarak taraf yakınları ve başsavcılıkla görüşme yapılmış olup süreç her yönüyle titizlikle takip edilecektir. Tekirdağ Valiliği tarafından 25.05.2020 tarihinde yapılan duyuruda aşırı güç kullanıldığı iddia edilen görevlilerle ile ilgili işten el çektirildiği ve haklarında Adli ve idari soruşturma başlatıldığı bilgisi edinilmiştir. Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz."

Ne Olmuştu?

Tekirdağ Çorlu'da polisin vatandaşı darp ettiği anlar görüntülenmişti. Bir sosyal medya kullanıcısının paylaştığı ve Tekirdağ Çorlu’ya bağlı Silahtarağa Mahallesi'nde yaşandığı belirtilen olayda iddiaya göre; polis evinin önünde oturan Dursun Gültaş’ı darp etmiişti. Görüntüler sosyal medyaya yansımasının ardından gündem olmuştu.