Sultanbeyli'de polis ve bekçi şiddeti; "Çekmeyin lan, dağılın lan"

İstanbul Sultanbeyli'de yasak sırasında sokağa çıkan 2 kişi izin belgesi olmadığı iddiasıyla darp edildi. Olay anı çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedilirken, görüntülerde polis ve bekçilerin şahısları darp ettiği ve kendilerini uyaran çevredeki vatandaşlara da bağırdığı duyuluyor.

Görüntülerde mahalle halkı şiddet uygulayan polisleri alkış ve yuhalarla protesto ederken polisler etrafa "Çekmeyin lan, dağılın lan" diye bağırıyor.

Bir günde kayda geçen 4 şiddet görüntüsü

Dün, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde evinin önünde oturan Dursun Gültaş’ın polis tarafından darp edildiği görüntüler gündem olurken İstanbul Kadıköy’de de bir motorlu kurye yine polis tarafından darp edildi. Çorlu ve Kadıköy'de yaşanan olayların sosyal medyaya yansıması üzerine polislerin görevden el çektirildiği bildirildi. Ayrıca Zeytinburnu’nda çocuk olduğu iddia edilen bir vatandaş ters kelepçe ile gözaltına alındı. Eyüp’te ise bekçi ve polislerin sokak arasında vatandaşları darp ettiği ve havaya ateş edildiği görüldü.

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