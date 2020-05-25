Ceza yiyen şoförün yanına gelen yolcudan polislere: ‘Ben Cumhurbaşkanlığı’ndayım; küçük bir şeyler yazın, gönderin'

Ankara Sincan’da yolculuk sırasında telefonla konuştuğu için bir dolmuş şoförüne ceza kesmek isteyen polisler, dolmuştan inen yolcunun “Ben Cumhurbaşkanlığı’nda çalışıyorum. Küçük bir şey yazıp gönderin” şeklinde müdahalesiyle karşılaştı. Yolcu polislerin ismini almak istedi.

Ankara’nın Sincan ilçesindeki Vatan Caddesi’nde 20 Mayıs günü polisler bir dolmuşu durdurdu. Şoföre sürüş esnasında telefonla konuştuğu için ceza kesmek istedi. Bu sırada dolmuşta bulunan bir yolcu şoförün yanına gelerek, “Sen evrakları al, bana bildir. Ben Cumhurbaşkanlığı’de çalışıyorum” dedi.

Polis yolcuya “Ne yapacaksın, cezayı mı sildireceksin. Sanki bu adama terbiyesizlik yapıyoruz. İsmimizi verebiliriz” diye tepki gösterdi. Yolcu ise, “Küçük bir şey yazıp gönderin” diyerek, polislerin ismini almak istedi. Polis hangi konuda ceza yazdığını göstermek için “Bak bak Cumhurbaşkanlığında çalışıyorsun, okuma yazman yok mu?” yanıtını verdi.

Kaynak: ANKA