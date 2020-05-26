Yine polis şiddeti; Edirne'de baba ve oğluna cop!

Tekirdağ'da Çorlu'da, İstanbul'da Zeytinburnu, Kadıköy, Eyüp ve Sultanbeyli'de art arda gelen polis ve bekçi şiddeti haberlerine bir yenisi de Edirne'den eklendi.

Edirne’nin Keşan ilçesinde bayramın ilk günü, site bahçesinde tartışan iki gruba polisin şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı. Polisin biber gazı kullandığı ve havaya ateş açtığı saldırıda çocuklar da gazdan etkilendi. Edinilen bilgiye göre bir kişi de gözaltına alındı.

Görüntülerde iki polisin baba ve oğlunu darp ettiği, bir başka polisin de havaya ateş açtığı görülüyor. O anlar amatör kameralara yansırken, çevredeki insanların ise çığlıkları duyuluyor. Polisin sıktığı biber gazından çocuklar etkilenirken, bölgede bulunan yurttaşlar da duruma tepkili.

Konuyla ilgili T24'e bilgiler veren Adana Barosu Cezaevi İzleme Komisyonu Başkanı, avukat Tugay Bek, "Bunlar sadece kameraya yakalananlar, bu muamelenin altında yatan sebepler polisler için Covid-19 tedbirleri. Polise Covid-19 ihlalleri kapsamında para cezası kesme yetkisi verilmiş. Bundan ibaret bir görevi yaparken polis vatandaşlara kötü muamele yaparak, onları döverek, darp ederek kullanıyor. Polisin kesinlikle böyle bir hakkı yok." dedi.

"Şiddet uygulayan polislerin kameralara yakalanmaması halinde amirleri tarafından engellenebileceği, idari bir soruşturmaya maruz kalabileceği kaygısı duymuyor" diyen Bek, "Kameraya yakalanırsa, görüntü varsa hemen Valilik tarafından 'açığa alındı' açıklaması yapılıyor. Görüntü yoksa 'memur haklıdır' deniyor.

Avukat Bek bu tarz vakaların çoğunda vatandaşların polisten şiddet görüp üstüne bir de 'polise direnmek, muvakamet, memuru yaralamak' suçlarından haklarında işlemler yapılıyor." diyor. Bek, Mahkemelerin de bu dosyalar önlerine geldiğinde karşısında bir tarafta tek bir vatandaş, bir tarafta da birçok amirin altında imzası bulunan tutanağı görünce, birçok dosyada vatandaşın ceza aldığını da ekliyor.

Bek, son zamanlarda artan polis şiddeti görüntülerinin altında yatan nedenin 'polislerin amirlerinin kendisini koruyacağı düşüncesi ve polisler arasında bu tarz olaylardaki mesleki dayanışma" şeklinde açıkladı.

"Biz henüz soruşturma açılan bir polis memuru görmedik" diyen Bek, "Biliyorsunuz bu görevden uzaklaştırmalar geçici. Daha sonra muhtemelen kamuoyunun ilgisi dağılınca polisler görevlerine geri dönüyorlar." dedi.

Bek, bunun bir ceza davası konusu olması gerektiğini ve Cumhuriyet Savcılarının ele alması gerektiğine değindi.

Emniyet Teşkilatını yıpratma amaçlı denmişti

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, son günlerde ortaya çıkan polisin şiddet uyguladığı görüntülerin paylaşımıyla ilgili, ‘emniyet teşkilatını yıpratma amaçlı’ denmişti.

Birçok yerde polis ve bekçi şiddeti

Çorlu'da dün (25 Mayıs) polis 5 araçla gelerek vatandaşlara şiddet uygulanmış, Valilikten olayla ilgili yapılan açıklamada polislere görevden el çektirildiği açıklanmıştı.

Zeytinburnu'ndaki görüntülerde, bir grup polisin videoyu çeken kişi ve vatandaşlar tarafından çocuk oldukları söylenen kişiyi gözaltına alınmış, polisin çocuğu boynundan sert bir şekilde kavrayarak ters kelepçeyle gözaltına aldığı görülmüştü.

İstanbul Kadıköy'de polis şiddeti kameraya yansımıştı. Vatandaşa önce küfreden polisin, ardından tokat atarak darp ettiği görülmüştü.

Artı Tv'nin yayınladığı ve Kadıköy'de çekildiği iddia edilen görüntülere göre polisin vatandaşa önce küfrediyor, ardından darp ettiği görülmüş, "Oğlum, motorunu kilitliyorum bak, adama artistlik yapma" diyen polisin, vatandaşı darp etmesi dikkat çekmişti.

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