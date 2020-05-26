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Çorlu'da polis şiddetine maruz kalan vatandaş: Polis aracında da hastanede de dövdüler!

26 Mayıs 2020 13:36

Tekirdağ Çorlu'da dün (26 Mayıs) polis şiddetine maruz kalan Mehmet Gültaş, yaşadıklarını KRT'ye anlattı. Gültaş, "Her gelen bir cop darbesi vurdu bana, kimse ne olduğunu söylemedi. Bana niye vurdunuz?" diye sorarken polislerin kendisine yönelik uyguladığı şiddetin polis aracında da, hastanede de devam ettiğini belirtti. 

Tekirdağ Çorlu'da polisin vatandaşı darp ettiği anlar görüntülenmişti. Bir sosyal medya kullanıcısının paylaştığı ve Tekirdağ Çorlu’ya bağlı Silahtarağa Mahallesi'nde yaşandığı belirtilen olayda iddiaya göre; polis evinin önünde oturan Dursun Gültaş’ı darp etmiişti. Görüntüler sosyal medyaya yansımasının ardından gündem olmuştu. 

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşanan polis şiddetinin sosyal medyaya yansıması üzerine Tekirdağ Valiliği'nden olaya ilişkin yapılan açıklamada "Olayda aşırı güç kullandığı iddia edilen görevlilere işten el çektirilmiş ve haklarında Adli ve İdari soruşturma başlatılmıştır" denilmişti. 

Tekirdağ Valiliği'nden Çorlu'daki polis şiddetine ilişkin açıklama: Görevden el çektirildiler, haklarında soruşturma başlatıldı

 

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