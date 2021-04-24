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TGRT Haber sunucusu Ekrem Açıkel, Thodex haberini böyle sundu: Çal çırp, vur kır, kurnaz ol, adamını bul, indir parayı

"Parlak ayakkabı, kıllı erkek bacağı, çorap yok, dar paça, arkada bir rezidans..."

24 Nisan 2021 09:39

T24 Haber Merkezi

TGRT Haber sunucusu Ekrem Açıkel, Kripto para alım satımı yapılan Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer'in piyasadan topladığı 2 milyar dolarla yurt dışına kaçtığının öne sürülmesine ilişkin haberi sunarken Özer'in yaşam tarzı üzerinden eleştirilerde bulundu. 

Haberi sunarken "Parlak ayakkabı, kıllı erkek bacağı, çorap yok, dar paça, arkada bir rezidans, Almanların bize sattığı arabalar ve İstanbul'un kafeleri... " diyen Açıkel, "Rezil bir tipoloji belirdi. Bu benim gençlerime nasıl bir mesaj yolladı biliyor musunuz? ‘Çalışmakla, üretmekle, alınteri dökmekle olmaz koçum! Çal çırp, vur kır, kurnaz ol, adamını bul, indir parayı" yorumunu yaptı. 

TGRT Haber sunucusu Ekrem AçıkelThodex’in sahibi Faruk Fatih ÖzerÇal çırpvur kırkurnaz oladamını bulindir parayıThodex haberi

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