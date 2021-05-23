Sedat Peker'in adını verdiği Halil Falyalı konuştu: Ne Binali Bey'le ne de oğluyla hiç yan yana gelmedik

Sedat Peker'in yayınladığı son videoda Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım ve Mehmet Ağar'la birlikte kokain ticareti yapmakla suçladığı isimlerden biri Kıbrıslı Halil Falyalı oldu. Peker'in bu sabah yayınladığı yeni videosunun ardından gazeteci Cüneyt Özdemir'in Youtube'daki canlı yayınına katılan Halil Falyalı hakkındaki iddiaları yalanladı.

"Ne Binali Bey'i ne de oğlunu, hiçbirini tanımıyorum"

Falyalı, Binali ve Erkam Yıldırım iddialarını reddetti ve şöyle konuştu:

"Hayatımda ne Binali Bey'i ne de Binali Bey'in oğlunu... ne yan yana geldik. Diyorlar ya 'uydu antenlerine baksınlar, sinyallere baksınlar', baksınlar. Hiçbir zaman biz bir araya gelmedik. Bu bahsi geçen insanların hiçbirini tanımıyorum. Hayatımda 3 kilometre yakınlarına bile gelmedim, görmedim, tanımıyorum."

Aile geçmişinden bahseden Falyalı şöyle devam etti:

"Türk Milli Mukavemet Teşkilatı'nın kurulduğu günden beri, bizim ailemiz burada vatan için millet için sürekli aktif halde ayakta, dimdik büyük bir mücadele kurdu. Benim babam 3 defa esir alındı. Türk milli mücadele tarihine bakıldığı zaman, her sayfasında ailemizin fertleri vardır, bundan sonra da var olacaktır. Kimsenin iddiaları bizi bağlamaz."

Konuşmasına devam eden Falyalı, "Doğrudur siyasîlerle görüşüyorum, 40 sene önce de görüşüyorduk, şimdi de görüşüyoruz. Sağcısıyla da solcusuyla da görüşüyoruz, iktidarıyla da" dedi ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla teması olmadığını belirtti.

"Türkiye Cumhuriyeti'nden hiç kimseyle bir temasımız olmadı" diyen Falyalı, DEA (ABD'deki Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi) raporu için şunları söyledi:

"Bir DEA raporundan bahsediliyor. Doğrudur basından gördük. 30 bin doların aklanmasından dolayı bir soruşturmadan bahsediliyor. Bir adam 30 bin doların aklanmasından böyle bir soruşturma yer mi? FETÖ'den tutuklu olan Metin Topuz aradı, görüşmek istedi. Bizim sizinle görüşecek bir şeyimiz yok dedim."

Sadece lisanslı olan ülkelerde yasal bir şekilde bahis işi yaptığını iddia eden Falyalı, kardeşinin adının karıştığı operasyonla ilgili de açıklama yaptı ve "2003-2004 yıllarında yanılmıyorsam Game Over operasyonu yapılıyor. Operasyonunda kardeşimin ismi geçiyor. Kardeşim Kıbrıs'tan Türkiye'ye geldi ve mahkemede beraat etti" dedi.

"Peker'le hiç tanışmadım"

Sedat Peker'in uyuşturucu iddialarına cevap veren Falyalı "Hiçbir zaman uyuşturucu faaliyetinde bulunmadık. Tasvip de etmiyoruz. Bu konuyla alakalı bir sabıkamız, hükmümüz veya mahkememiz de yok. Bunları üzülerek izledim. Vergi veriyoruz biz burada, her şeyimiz yasal. Hiçbir casinonun kapısında da güvenlik görevlisi olarak çalışmadık. Bizim geldiğimiz topraklar belli. 1986'da ilk Ferrari'yi ben aldım Kıbrıs'ta, ilk Rolls-Royce'u da ben aldım" diye konuştu. İnşaattan petrole her alanda faaliyet gösterdiklerini öne süren Falyalı, "40 yıllık firmamız var" dedi.

"Sedat Peker'le şahsen hiç tanışmadım. Bir dönem Kıbrıs'a geldi ancak görüşmedik. Onun haricinde de ne işimiz oldu ne bağlantımız" diyen Falyalı bu konularla ilgili daha konuşmayacağını da aktardı.

Türkiye'den bazı gazetecilerin kendisini tehdit ederek para istediğini iddia eden Falyalı hukuksal süreç başlattığını açıkladı. Canlı yayındaki konuşma şöyle gerçekleşti:

Halil Falyalı: 1 yıldır Türkiye Cumhuriyeti'nden belirli basın organları aracılığıyla bizim üzerimize yayınlar yapıldı. Hukuksal süreç başlattık. Sürekli yalan yanlış haberler, programlar... Bunların arkasında çok çirkin şeyler konuşuldu. Orada konuşuldun, ver 10 bin dolar, ver 20 bin dolar, ver 50 bin dolar videonu kaldıralım. Ver 150 bin dolar 'bir daha seni yazmayalım' falan. Birçok gazeteci bunları söyledi konuştu.

Cüneyt Özdemir: Türkiye'den mi gazeteciler söylüyor bunu size?

Halil Falyalı: Evet.

Cüneyt Özdemir: Ne diyorlar size, ciddi bir iddia bu.

Halil Falyalı: “Kaçak bahis yapıyorsunuz, sizin bahis baronu olarak göstereceğiz. Her gün aleyhinizde haberler yazıp polise ihbar edeceğiz. Poliste adamlarımız var bağlantılarımız var. Bunlar üzerinize gelecek, size dosya yapacak” diyorlar.

Cüneyt Özdemir: Bunu gazeteci mi diyor size?

Halil Falyalı: Tabii ki. İsmini vermek istemediğim. Zaten hukuksal süreci başlattık Türkiye'de 3-4 ay önce. Davalar açıldı, deliller ses kayıtları var.

Cüneyt Özdemir: Kıbrıs'ta izniniz olduğu ama Türkiye'den oynattığınız için operasyon yapılıyor. Hatta 2016'daki bir operasyonda adınız geçiyor.

Halil Falyalı: Beraat ettim. Türkiye'de İddaa'nın haricinde kimse bahis almıyor. 15 tane ülkede lisansımız var oralarda bahis oynatıyoruz. Öyle bir açılmış bir davamız yok. Ha birileri yine dosya açmış ve para istiyorsa bilgim yok. Kimse kendi içlerindeki hesaplaşmalar için ne bizi ne ülkemizi alet etmesin. Bizim veremeyeceğiz hesabımız yok. Milletin seçtiği insanlara bu kadar pislik atılmaz. Bu işler ne televizyonda ne de videoyla olmaz.

Sedat Peker ne dedi?

Peker'in Falyalı'nın adının geçtiği açıklamaları şöyle:

"Suriye Lazkiye limanı...

Bu mal yakalandıktan sonra yeni bir güzergah kurmak için Venezuela'ya kim gitti, Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım Bey. Bu senenin başında, o mal yakalandıktan sonra iki kez gitti 4 kez kaldı. Karakas'tan geliyor, kuru yük gemileri doğrudan Türkiye'ye geliyor ama konteynır gemileri Dominik'te durup öyle geliyor. Dominik üzerinden de çok yakalanmalar başlayacak. Ben bizim liman çok önemli dedim ya, gemi girmez diyorlar, ben girer mi dedim. 30-35 metrelik yatlarla, 500 ton, bir ton, iki ton kokainler o şekilde dağılıyor. Suriye Lazkiye üzerinden de yapılıyor. Kıbrıs Halil Falyalı, tüm para trafiği buradan yapılıyor. Halil Falyalı'nın Türkiye'de 10 tane dosyası var, neden getirmiyorsunuz. Tüm yasadışı bahis işleri onda, uyuşturucu sevkiyatı. Erkam Yıldırım-Halil Falyalı, birazdan geleceğiz.

Erkam Yıldırım Kıbrıs'a gittiğinde Halil Falyalı'nın misafiri. Ben Binali Bey'in böyle bir organizasyon içinde olduğunu düşünmüyorum. Erkam Yıldırım'la ilgili çekilen kasetler vardı, sonra bu işin aparatı haline geldi. Neden kokain yakalanamıyor, Erkam Yıldırım'ın gemileri üzerinden de değil sadece. Bu organizasyonun Mehmet Ağar da tamamen ortasında. Erkam Yıldırım Süleyman Soylu dostluğuna bakın."