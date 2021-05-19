İçişleri Bakanı Soylu: Şaşkınım, keşke bugünleri görmeseydim; mafya lideri ile bana tuzak kuran Özışık kardeşlere suç duyurusunda bulunacağım!

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halasının oğlu Cengiz Er'in sitesi Süper Haber, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan açıklama aldığını duyurdu. Süper Haber, Soylu'nun, gazeteci Süleyman Özışık ile yakında zamanda görüşmediğini söylediğini belirterek, Hadi ve Süleyman Özışık hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Soylu konuşmasının sonunda "Keşke başıma bir şey gelseydi de bugünleri görmeseydim." ifadelerini kullandı.

Hadi Özışık'ın kendisi ile organize suç örgütü lideri Sedat Peker arasında 'arabuluculuk' yaptığı iddiasını yalanlayan Soylu, Süleyman Özışık ile yakın zamanda görüşmediğini açıkladı. Bakan, Hadi ve Süleyman Özışık hakkında yarın suç duyurusunda bulunacağını da belirtti.

Süper Haber'de yer alan habere göre; Sedat Peker'in yayınladığı son videoları izlediğini ve büyük şok yaşadığı belirtildi. Soylu'nun Hadi Özışık ile Süleyman Özışık kardeşleri tanıdığını belirterek, "Yıllardır birlikte teşrik-i mesaide bulunduğumuz arkadaşlar bunlar, şaşkınım." dediği öne sürüldü.

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"Sedat Peker ile hiç tanışmadım"

Sedat Peker ile hayatında hiç tanışmadığını söyleyen İçişleri Bakanı Soylu, kendisiyle gerçekleştirildiği öne sürülen "arabuluculuk" ziyaretinin hiç yaşanmadığını vurguladı.

Soylu iddiaya ilişkin, "Süleyman Özışık ile en son geçen yıl haziran ayında görüştüm, yakın zamanda Süleyman Özışık ile temasımız olmadı." ifadelerini kullandı.

Kendisine bir kumpas kurulduğunu da söyleyen Soylu sözlerine şöyle devam etti;

"Yakından tanıdığımız arkadaşlar ismimizi kullanarak bir mafya lideri ile bana tuzak ve tezgah kurdular. Yarın sabah Hadi Özışık ile Süleyman Özışık hakkında suç duyurusunda bulunacağım."

"Keşke bugünleri görmeseydim"

Yaşananlar nedeniyle oldukça üzgün olduğu gözlenen Soylu, "PKK ille terör örgütleri ve çeteler ile bu kadar mücadele veriyoruz, keşke başıma bir şey gelseydi de bugünleri görmeseydim." sözleriyle bitirdi.