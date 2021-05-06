Sedat Peker'den ikinci video: "Mehmet Ağar'ın oğlunu tecavüzden şikâyet eden kadın ertesi gün ölü bulundu"

T24 Video Haber

Suç örgütü lideri Sedat Peker, kendisine yönelik operasyonlar sonrası çektiği videolara bir yenisini ekleyerek "Mehmet Ağar'ın oğlunu tecavüzden şikâyet eden kadın ertesi gün ölü bulundu" iddiasında bulundu.

Suç Örgütü lideri Sedat Peker, kendisine yönelik operasyonlar sonrası çektiği videoda "Şahsıma yapılan kanunsuzlukların taşeronu Mehmet Ağar ve Pelikancılardır" diyerek yeni videolar çekeceğini belirtmişti. "Mehmet Ağar ve Pelikancıların gerçek yüzü" başlığıyla yayınladığı ikinci videoda Peker, "Tolga kardeşin hikayeleri böyle bitmiyor. Bir kız var Kırgız ya da Kazak uyruklu. Kızcağız jandarmaya gidiyor, Tolga Ağar bana tecavüz etti diye. Kız şikayet ediyor. Daha sonra helikopterle gelip bu kardeşi babası aldırıyor. Kız ertesi gün ölü bulunuyor. Orada bir garipceğiz öldü, herkes biliyor kimse sesini açmıyor" diye konuştu.

Sedat Peker, "Bu operasyonun şifreleri var. Özellikle bayan polis getirmediler, beni küçültmek istediler. Beni tanıyamamış olmanız benim değil, bu organizasyonu yönlendiren Mehmet Ağar ve Pelikancıların ayıbıdır. Ben aklımı tatile yolladım, aslanın inine giriyorsan parçalanmayı göze alacaksın. Her şeyi anlatacağım, madem öyle hepimiz bilelim. Her şeyi anlatacağım, içime dert oldu" diyerek şunları söyledi:

"Emir Sarıgül'ün şoförüne tek el ateş ettirdiler ve Tolga Ağar'ın yerine cezaevine girdi"

"Nusret diye bir kardeşimiz var etçi. Konunun diğer kahramanı Mehmet Ağar Bey'in oğlu Tolga Ağar. Yanında kız arkadaşı, Emir Sarıgül'ün evine geliyorlar Beykoz Konakları'nda. Onun bir alt sokağında da Mehmet Ağar Bey'in evi var. Ağar'ın yanında da Sezgin Baran Korkmaz var. Sarıgül'ün evinde birlikte kokain içiyorlar. Tolga Ağar Nusret'e telefon ediyor, "Akıllı ol" diyor. Nusret de küfür etmeye başlıyor. Ardından Tolga Ağar öfkelenerek ateş ediyor. Sesi duyan Mustafa Sarıgül ve Sezgin Baran Korkmaz yukarı geliyorlar. Sarıgül "Gereğini yapın" diyor. O gün orada ayrıca İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cevdet Hürol var. Sururi Saydam, Beykoz'dan sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı. Sunay Balıklıkaya, C Bölge Müdürü, şu an emekli. Bu müdürlerimiz de orada. İl Emniyet Müdürü işlem yapacağız diyor. Mehmet Ağar ve Tolga Ağar engelliyor. Sonucunda Emir Sarıgül'ün şoförüne tek el ateş ettiriliyor ve arkadaş cezaevine gidiyor."

"Tolga Ağar'ı tecavüzden şikayet eden kadın ölü bulundu"

"Tolga kardeşin hikayeleri böyle bitmiyor. Bir kız var Kırgız ya da Kazak uyruklu. Kızcağız jandarmaya gidiyor, Tolga Ağar bana tecavüz etti diye. Kız şikayet ediyor. Daha sonra helikopterle gelip bu kardeşi babası aldırıyor. Kız ertesi gün ölü bulunuyor. Orada bir garipceğiz öldü, herkes biliyor kimse sesini açmıyor."

"Uyuşturucunun nerede olduğunu herkes biliyor, önemli olan yakalamak"

"Uyuşturucunun nerede olduğunu herkes biliyor. Önemli olan onu yakalamak. Dünya'da en çok uyuşturucu kullanılan ikinci il İstanbul. İmanlı nesil yetiştirecektik, uyuşturucu bağımlısı nesiller yetiştirdik. Devlet derin devletçilik oynayanların oyununa gelmez. Bu uyuşturucunun geldiği yer belli. Sahibi Mehmet Ağar"

"Mübariz Mansimov'u FETÖ'yle sen tanıştırdın, sonra FETÖ'cü diye içeri attırdın"

"Mübariz. Sen de tek cezaevinde yatmadın mı? Korumaların seninle beraber yatmadı mı? Havuzun, jakuzin yok muydu? Mübariz Mansimov yaptırmadı mı jakuzini? Türkiye'deki önemli insanlarını Mübariz helikopterle taşımadı mı yanına? Adamı FETÖ'yle sen tanıştırdın, adamı FETÖ'cü diye içeri attırdın. ANAP iktidar, Mehmet Ağar en önde. DYP iktidar, Mehmet Ağar en önde, Refah, AK Parti iktidar, Mehmet Ağar en önde. Cumhur İttifakı'nın üçüncü ortağı gibisin, bu kadar kadro alıyorsun tek başına bir milletvekilisin."

"Kıbrıs'ta öldürülen Kutlu Adalı'yı konuşacağız yanımıza Korkut Eken'i de alacağız"

"Sonraki videolarda Sayın derin devletimizin başı Sayın Mehmet Ağar ile 1996'da Kıbrıs'ta faili meçhul bir şekilde öldürülen Kutlu Adalı'yı konuşacağız, ama Korkut Eken'i de alıp üçümüz konuşacağız."

Fotoğraftakiler soldan: Alaatin Çakıcı, Mehmet Ağar, Engin Alan, Korkut Eken.

Pelikan Grubu nedir?

Kamuoyunun ilk olarak 1 Mayıs 2016’da adını duyduğu Pelikan grubu, o dönem Başbakan olan Ahmet Davutoğlu’na karşı sert ifadelerin yer aldığı ‘Pelikan Bildirisi’ni yayınlamıştı. ‘Pelikan Darbesi’ olarak da anılan bildirinin yayımlanmasından günler sonra Davutoğlu istifa etmişti.

Öte yandan Sedat Peker'in önündeki Isaac Deutscher'ın 'Kovulan Sosyalist Troçki' kitabı dikkat çekti.