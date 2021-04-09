5 ilde, Sedat Peker'in lideri olduğu belirtilen "organize suç örgütüne" operasyon

İstanbul merkezli 5 ilde, geçmişte organize suç örgütü liderliğinden yargılanıp hüküm giyen Sedat Peke r'in de aralarında bulunduğu 63 kişiye yönelik "organize suç örgütü" operasyonu başlatıldı. 5 ilde 121 adrese yapılan operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun İstanbul ayağında ise 74 adrese yapılan baskınlarda 43 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde faaliyet gösteren ve 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'nitelikli yağma', 'gasp', 'rüşvet', 'yaralama', 'tehdit' ile 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' gibi birçok suça karıştığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan ve Sedat Peker'in de lideri olduğu belirtilen 63 kişinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 5 ilde 121 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Sabah saat 06.00'da İstanbul, Ankara, Kocaeli, Trabzon ve Hatay'da eş zamanlı olarak 121 adrese yönelik düzenlenen operasyonlarda şu ana kadar 63 kişi gözaltına alındı. Özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonun İstanbul ayağında 74 adrese baskın yapılırken, 43 kişi gözaltına alındı.

Ekipler kapıyı kırarak içeri girdi

İstanbul'da operasyon yapılan adreslerden birisi Bahçelievler Zafer Mahallesi Kurultay Sokak'taki 4 katlı binanın ikinci katı oldu. Saat 06.00'da binaya gelen ekipler kapıyı kırarak içeri girdi. Binanın ikinci katındaki daireye çıkan ekiplerin arama ve gözaltı işlemleri devam ediyor.

Kadıköy'de rezidansa baskın

Polis ekipleri, Kadıköy'de de Merdivenköy Mahallesi Seyhan Sokak'ta bulunan 24 katlı rezidansın üçüncü katına baskın yaptı. Maltepe'de Altıntepe Mahallesi Bağ Sokak'ta bulunan 4 katlı bina da operasyon yapılan adreslerden birisi oldu. Eve giden ekipler bazı şüphelileri gözaltına aldı.

İstanbul Emniyeti'nden açıklama

Operasyonla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Sedat Peker liderliğindeki suç örgütünün deşifresi ve eylemlerinin tespiti amacıyla başlatılan kapsamlı çalışmalar neticesinde örgütün karışmış olduğu çok sayıda suç eylemi ve bu eylemleri gerçekleştiren örgüt üyesi tespit edilmiştir. Elde edilen deliller kapsamında Sedat Peker suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 5 ilde 09.04.2021 günü 63 şüpheli şahsa yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda çok sayıda şüpheli suç unsurlarıyla birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şahıslar hakkında gerekli işlemler başlatılmıştır."

Peker'in villasında arama

Peker'in Beykoz'daki villasına da sabah saatlerinde polis geldi. Ekipler villaya giderek arama başlattı. Ayrıca, Sedat Peker'in yurt dışında bulunduğu ifade edildi. (DHA)