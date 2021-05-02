Sedat Peker: Şahsıma yapılan kanunsuzlukların taşeronu Mehmet Ağar ve Pelikancılardır

Suç örgütü lideri Sedat Peker, paylaştığı bir videoda kendisine yönelik operasyonlar hakkında konuşarak "Şahsıma yapılan kanunsuzlukların taşeronu Mehmet Ağar ve Pelikancılardır" dedi.

Suç örgütü lideri Sedat Peker, kendisinin de aralarında olduğu 63 şüpheliye yönelik 'organize suç örgütü yöneticisi ve üyesi olmak' suçlamasıyla 5 ilde 121 adrese yapılan operasyonlarla ilgili konuştuğu videoyu YouTube kanalından "Şahsıma yapılan kanunsuzlukların taşeronu Mehmet Ağar ve Pelikancılardır" notuyla paylaştı.

Suç örgütü lideri Sedat Peker şunları söyledi

"Bana yapılan operasyon, derin devletimizin sayın başı olarak bilinen Mehmet Ağar ve de pelikancılar olarak adlandırılan, şu an hiçbir aktiviteleri olmadığı söylenen grup tarafından koordine edilmiştir. Ama taşeronluğu bunlar tarafından yapılmıştır."

"Derin devletmiş, göreceğiz derinliğinizi"

"Basın ayağını pelikancılar, düşünsenize Akit'ten Ulusal Gazete'ye kadar. Benim kafama takılan en önemli sorulardan birisi şu, Mehmet Ağar yılların kurdu, hiçbir işinde iz bırakmaz, bu kadar onun yönettiği, onun yönlendirdiği her şeyiyle o kadar açık ki. Ben bu olayların içinde yaşadım gençliğimden beri. Beni mi korkutacaksınız? Derin devletmiş, vay! Göreceğiz derinliğinizi."

Peker'in video çektiği sırada masasında bulunan, Mario Puzo'nun 'Aptallar Erken Ölür' ve 'Omertà: Suskunluk Yasası' kitaplarının yanı sıra, arkasındaki televizyonda yer alan Alparslan Türkeş görüntüsü de dikkat çekti. Peker öte yandan 9 video daha yayınlayacağını açıkladı.

Pelikan Grubu nedir?

Kamuoyunun ilk olarak 1 Mayıs 2016’da adını duyduğu Pelikan grubu, o dönem Başbakan olan Ahmet Davutoğlu’na karşı sert ifadelerin yer aldığı ‘Pelikan Bildirisi’ni yayınlamıştı. ‘Pelikan Darbesi’ olarak da anılan bildirinin yayımlanmasından günler sonra Davutoğlu istifa etmişti.