Sedat Peker, 'İçişleri Bakanı Soylu’ya aracılık yaptığını' yalanlayan Hadi Özışık’la görüşme kayıtlarını yayınladı: Rezil ederim!

T24 Video Haber Merkezi

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, kendisi ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında aracılık yaptığı iddialarını yalanlayan gazeteci Hadi Özışık’la görüşme kayıtlarını yayınladı. Hadi Özışık, yayımladığı son videoda isminin geçmesine ilişkin olarak Sedat Peker'e serzenişte bulunurken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşmeye giden kişinin de Türkiye gazetesi yazarı kardeşi Süleyman Özışık olduğunu söyledi.

Sedat Peker yayınladığı videoda Hadi Özışık ile görüştüğünü aktardı. Hadi Özışık yayınlanan videonun ardından Sedat Peker'i arayarak "Benim ismimi neden geçirdin?" diyerek tepki gösterdi.

Twitter hesabından iki video paylaşan Peker, “İnternethaber sitesinin sahibi olan hadi Özışık - Süleyman Özışık kardeşler en yakınları olan Süleyman Soylu’yla benim aramda aracılık yaptıklarını yalanlamışlar, söyleyen şerefsizdir demişler. Ben kimseye hile yapmam, ancak kendimi de rezil duruma düşürmem. Anlatımlarımda ismi geçen herkesi uyarıyorum. Beni yalanlamayın, herkesi rezil ederim. Adam gibi dik duracağız. Yoksa yerle yeksan ederim!” ifadesini kullandı.

​Peker'in daha sonra yayınladığı videoda ise Hadi Özışık'ın Soylu ile görüşmeye giden ismin kardeşi Süleyman Özışık olduğunu söylediği duyuluyor.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sorduğu "Sana çok yakın bir gazeteci, Sedat Peker ile görüşüp 'Bakan sana bir şeyler söyleyecek ama sinirlenme, kapatalım bu işi' dedi mi?" sorularını sormuştu.

Peker ile Özışık arasında yaşanan diyalog şöyle;

Sedat Peker: Selamun aleyküm Hadi abi nasılsın?

Hadi Özışık: İyiyim abicim seni sormalı?

Sedat Peker: Nasıl abi orada durumlar?

Hadi Özışık: Abi valla ben bir şey söyleyeyim, bugün Cemil Çiçek de bir konuşma yaptı. 'Her satırı ürpertici' diyerek 'Savcılık soruşturma başlatmalı.' En önemli şey seninkinin o gün harakiri yapmış olması.

Sedat Peker: Allah var abi. Allah var. Ya abi vallahi bunlar gayretullaha savaş açtı. Yemin ediyorum gayretullaha savaş açtı. Ya bu kadar zulüm abi...

Özışık'tan Mehmet Ağar'a: Aptal herif

Hadi Özışık: Bir de Saygı Öztürk'e o konuşmayı yapması... (Mehmet Ağar'ı kast ediyor) Bugün gün boyunca bu konuşuldu sosyal medyada. Aptal herif diyor ki; 'Biz olmasak bugün mafya çökerdi.'

Sedat Peker: Sen de "Nesin emekli değil misin lan senin ne özelliğin var"

Hadi Özışık: Diyor ki "Burada asayiş yok, ben sağlıyorum" diyor.

Sedat Peker: Ya abi sana bir şey söyleyeceğim de bizi bir arkadaş aradı yakınınız. 'Arkadaş' dedi 'Şey söylüyor' dedi,'Benim üzerime çok geliyorlar. Ben ufak tefek bir şeyler söyleyeceğim. Kusura bakmasın.Dedim 'Tamam' bir açıklama yaptı 'Interpol kararı', dedim 'Tamam' 'O, bu, suç örgütü' ya abi ertesi günü 'pislik mafya babası' diyor. Deli mi abi bu, ne diyor abi ya?

Hadi Özışık: Valla abi ben anlamadım. Ben dün ona şöyle bir ifade kullandım; 'Niye' dedim 'Sadece sen atlıyorsun öne? Hiç AK Partililerden kimse konuşmuyor sen neden kendini ortaya atıyorsun?' dedim.

Sedat Peker: Ne dedi abi?

Hadi Özışık: Hiç. Yani cevap vermedi.

Sedat Peker: Ya abi bu adam (Süleyman Soylu) sana demedi mi 'Cumhurbaşkanımız da ben de onu çok seviyoruz' 5 ay önce.

Hadi Özışık: Aynı Süleyman'a da söyledi. Ama burada bir strateji mi uyguluyor, başka bir şey mi?

Sedat Peker: Abi 'Pislik' diyor ya. Ben iki tane kızım için dünyayı ateşe veriyorum. Herkes araya girdi. O çocuk arkadaşları demeyecek mi benim kızlarıma 'Pisliğin kızları' diye. Ben 'pis'miyim abi?

Hadi Özışık: Estağfurullah.

Peker: Onun için Berat Bey'le düşman olduk

Sedat Peker: Deli mi abi bu? Anlamadım ki abi.

Hadi Özışık: Valla abi ben şöyle söyleyeyim sana. Öyle bir durum ki, öyle arada kalmış durumdayım ki aklım durdu. Bir tarafta sevdiğim bir dostum öbür tarafta sevdiğim bir dostum.

Sedat Peker: Ama abi delikanlılıkta böyle bir şey var mı abi ya? Abi biz onun için öbür damat beyle, Berat beyle düşman olduk. Benim akrabalarım bunun yanında. İllere bunu sokmuyorlardı abi genel başkanlığa oynadığında. Gidiyorduk benim akrabalarım 6 ay nöbet tuttu. Hep yanındalardı. Bu kadar emek var abi. O benim dönüş biletimdi ya.

Hadi Özışık: Arayanlar ne diyor abi?

Sedat Peker: Abi ben herkesi tersliyorum. Araya girmeyeceksin

Hadi Özışık: Hayır, hayır bizim arkadaşla ilgili arayan ne diyor?

Sedat Peker: Abi kimse anlayamadı ki. Hani nisanda dönüyorduk abi bu deli mi? Bizim dönüş biletimizdi abi her şeyi onun üstüne yatırdık ya.

Hadi Özışık: Anlam veremiyorum ben abi.

Sedat Peker: Onun için düşman olduk da biz bu adamlarla. Biliyorsun abi sen yaşadın süreci.

Hadi Özışık: Tabii, tabii ben anlam veremiyorum ya bir strateji ya başka bir şey.

Sedat Peker: Abi böyle strateji olur mu ya? Pislik ne abi ya benim kız çocuklarım var ya. Erkekleri boşver kız çocuklarım var abi ya. Kız çocuklar abi ufacık çocuklar hepsi internete giriyor. Benim kızıma demeyecek mi 'Senin baban pislikmiş' diye. Ben ne dedim 'Kız çocuklarım için dünyayı yakarım' dedim. Herkesi araya girdi, herkesi tersledi. Şimdi bizi pislik yaptı abi ya.

Hadi Özışık: Valla ben çözemedim açıkçası. Ben sana şöyle söyleyeyim sen haklısın.

Sedat Peker: Sen abi namuslu adamsın.

Hadi Özışık: Bak şeyde o haberlerin kullanılmasında da hiç geri adım atmayacağım yani onu da söyleyeyim. Uyarı da geldi yani. 'Kötüye kullanıyorsun' kullanmayalım mı.

Sedat Peker: Abi ben buna yarın dalarsam kusura bakma, hakkını helal et

Sedat Peker: Abi ben buna yarın dalarsam kusura bakma, hakkını helal et.

Hadi Özışık: Yok yok.

Sedat Peker: Vallahi yenilecekler abi. Bunlar zalim oldu artık. Vallahi yenilecekler ve ben yarın ona dalacağım Hadi abi.

Hadi Özışık: Yani benim sana diyecek tek bir satırım yok abi öyle bir şeyde senden ricada bulunmam. Sen iyi düşün iyi taşın. Cepheyi genişletmek adına çok da genişletmemek lazım.

Sedat Peker: Ya abi cephe istediği yere gitsin. Vallahi hiç umurumda değil. Abi ben kız çocuk babasıyım abi ya. Hadi erkekler neyse de kız çocuğu abi ya.

Hadi Özışık: Abi onların anlamadığı bir şey var bak. Onlar zannediyor ki sen başka bir şey... Hayır abi ben arkadaşa da söyledim. 'Çocukları için yaptı' dedim. Yani köprüleri atmasının tek sebebi çocukları' dedim.

Sedat Peker: Abi ben kızıma aşığım. Allah'a yemin olsun 'Tüm dünyayı ateşe veririm' dedim. Vereceğim daha yeni başladım. Ama olmaz be abi. Namuslu adam yapmaz ya. Vallahi yenilecekler bak. Rezil olacaklar.

Hadi Özışık: Benim sana söyleyecek bir şeyim yok abi. Ben bu konuda senle dostluğuma devam ediyorum, kırılmam da. Sen nasıl istiyorsan öyle yap.

Sedat Peker: Allah senden razı olsun abi sen namuslu adamsın. Kendine çok iyi bak abi. Öpüyorum seni.

Hadi Özışık: Canımsın benim moralini bozma.

Peker: Nisanda hani her şey değişecekti abi bu ülkede

Sedat Peker: Abi ne bozayım ya. Neyzen baba bir şiir yazmış ya bizim arkadaş için yazmış herhalde ya. Ya bu adamın babasıyla 30 senedir dostuz abi ya. Olmaz abi valla olmaz ya. 20 senedir biz bu adama yatırım yaptık. Nisanda dönüyorduk abi ya. Bu nasıl bir şey abi ya. Nisanda hani her şey değişecekti abi bu ülkede. Hani seviyordu bizi. 'pislik' nedir abi ya. 'Suç örgütü lideri' dendiğinde küfür ediyorlarmış gibi geliyor ama onu kabul ettik diyelim de 'Pislik' ne abi ya.

"Yeni kayıt pazar mı?"

Hadi Özışık: Açıklama yapmak istiyorsan yap ama ona gerek yok. Yeni kayıt pazar mı?

Sedat Peker: Yok abi ben bu gece ona bir kayıt yaparım.

Videonun ardından Özışık ile Peker'in diyalogları şöyle;

Hadi Özışık: Abi gözünü seveyim benim adımı neden geçirdin orada?

Sedat Peker: Abi namussuzluk yaptılar.

Hadi Özışık: Abi benim ismim sende saklı kalması lazım bir. Ben sana bir şey söylüyorum. Ben sana aktardıklarımı deşifre ettin.

Sedat Peker: Sen olayın şahidisin da abi.

"Yarın bu medyada çalkalanır. Hadi'yi sen hedef yapmış oldun"

Hadi Özışık: Abi sadece o değil. Yarın bu medyada çalkalanır. Hadi'yi sen hedef yapmış oldun.

Sedat Peker: Abi sen Süleyman Bey'le görüşmeye gidiyorsun. Benle ilgili değil ki o. Ben o şekilde anlattım. Sen dinlememişsin.

Hadi Özışık: Abi dinledim ben sen beni övüyorsun Allah razı olsun.

Sedat Peker: Sen Süleyman Bey'le görüşmeye gidiyorsun. Bu konu açılıyor ben öyle anlattım.

Hadi Özışık: Abi şöyle giden Süleyman Özışık. Konuşan Süleyman da benim ismimin orada geçmesi sıkıntı yaratır. Çok ciddi sıkıntı yaratır. Yani çocuklar o kısmı keserse sıkıntı yok yani. Çok önemli abi