Sedat Peker, 'İçişleri Bakanı Soylu’ya aracılık yaptığını' yalanlayan Hadi Özışık’la görüşme kayıtlarını yayınladı: Rezil ederim!

Soylu, "Temasın ispatlanırsa idam dahil her türlü cezaya, aşağılanmaya razıyım" demişti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in kendisine yönelik iddiaları sonrası yaptığı açıklamada, "Üzerime düşeni alıyor ve yüzleşiyorum. İstanbul ve Bursa mahkemelerinde iki dosyan var. İstanbul'daki dosyanın başlangıcını bilmiyorum. Ancak dosyanın yeniden hareketlenmesi ve operasyona dönmesinde bizatihi katkım var. Bursa'daki dosya ise bir kişinin şahsıma şikayeti ile baştan sona benim takibim. Hayatının bir noktasında benimle temasın var ve bu ispatlanırsa Aziz milletimizin gözü önünde idam dahil her türlü cezaya, aşağılanmaya razıyım" ifadesini kullandı. TIKLAYIN | Süleyman Soylu'dan Sedat Peker'e yanıt: Hayatının bir noktasında benimle temasın var ve bu ispatlanırsa idam dahil her türlü cezaya, aşağılanmaya razıyım