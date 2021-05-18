İçişleri Bakanı Soylu'nun sözleri hatırlatıldı: Sedat Peker'le temasım ispatlanırsa, idam dahil her cezaya razıyım!

Avukat Aslı Kazan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarının ardından söylediği "Hayatının bir noktasında benimle temasın var ve bu ispatlanırsa Aziz milletimizin gözü önünde idam dahil her türlü cezaya, aşağılanmaya razıyım." sözlerini hatırlatarak istifa çağrısında bulundu. Öte yandan Hadi Özışık'ın Peker'le konuşma kaydının ortaya çıkmasıyla #SüleymanSoyluİstifa hashtagi Twitter'da Trend Topic listesinde birinci sıraya yükseldi.

Avukat Kazan, Soylu hakkında "İdama karşıyız. İstifa yeterli!" ifadelerini kullanarak; "Bu videodan sonra Süleyman Soylu görevde kalır. Hadi Özışık muteber gazeteci olmaya devam eder. Sedat Peker hakkında özel hayatın gizliliğini ihlalden soruşturma açılır. Ne de olsa yeni Türkiye." değerlendirmesini yaptı.

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Sedat Peker, farklı günlerde 5 video yayınlayarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve eski bakan, emniyet genel müdürü Mehmet Ağar başta olmak üzere pek çok isimle ilgili iddialarda bulunmuştu.

Peker, son olarak bu akşam sosyal medya hesabından gazeteci Hadi Özışık'la görüşme kayıtlarını yayınladı. Özışık'ın Soylu-Peker arasında aracı olduğu iddialarının yer aldığı videodan sonra; sosyal medyada Bakan Soylu'nun görüşmediğini söylediği Sedat Peker hakkındaki ifadeleri yeniden hatırlatıldı.

Twitter'da Bakan Soylu'ya diğer tepkiler ise şöyle:

İçişleri Bakanı Soylu, Peker'in iddialarıyla ilgili ne söylemişti?

Peker'in, kendisine koruma polisi verdiğini iddia ettiği Süleyman Soylu iddiaları yalanlayarak şu ifadeleri kullanmıştı:

"...İddiana, iftirana gelince... Senin gibi kalleşlerle ve müptezellerle yüzleşe yüzleşe Türkiye bu noktaya geldi. Üzerime düşeni alıyor ve yüzleşiyorum. İstanbul ve Bursa mahkemelerinde iki dosyan var. İstanbul'daki dosyanın başlangıcını bilmiyorum. Ancak dosyanın yeniden hareketlenmesi ve operasyona dönmesinde bizatihi katkım var. Bursa'daki dosya ise bir kişinin şahsıma şikayeti ile baştan sona benim takibim. Hayatının bir noktasında benimle temasın var ve bu ispatlanırsa Aziz milletimizin gözü önünde idam dahil her türlü cezaya, aşağılanmaya razıyım."