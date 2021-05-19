Sedat Peker’in görüşme kayıtlarını yayımladığı Hadi Özışık: Süleyman Soylu ve kamuoyundan özür diliyorum

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile hakkında arama kararı bulunan organize suç örgütü lideri Sedat Peker arasında arabulucu olduğu iddiasını, “Mesaj götürmüşsem namussuzum, şerefsizim, alçağım” ifadesiyle yalanlayan gazeteci Hadi Özışık, Peker'in "Beni yalanlamayın, herkesi rezil ederim" diyerek söz konusu görüşme kaydını yayınlamasının ardından özür diledi.

Peker'in Özışık'la yaptığı görüşmenin kayıtlarını yayınlamasının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Özışık bugün yaptığı açıklamada, gerçekleştirdiği görüşmelerde "Peker’i sakinleştirmeye çalıştığını; 'Haklısın' diyerek konuyu kapatmak durumunda kaldığını ve bu görüşmeleri kendi inisiyatifi ile yaptığını" ifade ederek, “Sayın Soylu'nun da ifade ettiği gibi kendisiyle bu konuda ne şahsımın ne de kardeşimin hiçbir irtibatı olmamıştır” dedi.

Özışık, şunları kaydetti:

"Sn. Süleyman Soylu ile yıllardır süregelen bir hukukum var. Sedat Peker'i de tanırım. Yayınladığı videoların maksadını aşmaya başladığını düşündüğümden dolayı kendisiyle birkaç görüşme yaparak, sakinleştirmeyi ve Türkiye'nin gündemini meşgul eden bu tatsız durumu nihayete erdirmesini sağlamaya çalıştım. Bu görüşmelerden Sayın Soylu'nun haberi ve bilgisi yoktu -olamazdı da. Peker ısrarla tavrını sürdürünce 'haklısın' diyerek konuyu kapatmak durumunda kaldım. İyi niyetle aldığım inisiyatifin olumsuz sonuçlarının sorumluluğu da şahsıma aittir. Sayın Soylu'nun da ifade ettiği gibi kendisiyle bu konuda ne şahsımın ne de kardeşimin hiçbir irtibatı olmamıştır"