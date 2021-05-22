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Sedat Peker'in 7'nci videosu, yayınlanmadan Twitter'da en çok konuşulan konu oldu

22 Mayıs 2021 20:11

T24 Haber Merkezi

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun iddialarına yanıt vereceğini açıkladığı yedinci videosu, yayına girmeden Twitter'da Trend Topic oldu.

Sedat Peker, Süleyman Soylu'nun TRT canlı yayınındaki açıklamarının ardından "Ben videonun çekimini tamamlamıştım. Söyledikleri cevapsız kalacak sakın zannetmeyin. Pazar günü yayınlayacağım videoda ona hak ettiği her şeyi söyleyeceğim" açıklamasını yaptı. 

Soylu'nun pazar gününe işaret ettiği videosu, yayınlanmasına saatler kala, Twitter'da en çok konuşulan konu oldu. "Sedatpeker7" etiketiyle 25 binden fazla tweet atıldı.

Soylu, ne demişti?

İçişleri Bakanı Soylu, Sedat Peker'in "bana koruma verildi" iddiasına da yanıt verirken, "Benden 1,5 yıl önce koruma verilmiş, benim zamanımda da alındı. Devlet dönem dönem koruma verir, bugün Kobani davasındakilerde de koruma var. Yargılananlarda" ifadesini kullanmıştı.

Peker'in DYP kongresine ilişkin iddialarını da reddeden Soylu, "Anlıyorum ki ben uzun süredir organize suç şebekesi liderinin hedefindeyim" şeklinde konuşmuştu.

"Karısının iç çamaşırına sığınamaz kimse, edepsiz"

"Burada söylemiyorum, anlatacaklarım var. Bunun hesabı sorulacak. Öyle kalamaz. Biz namusumuzu yolda bulmadık" diyen Soylu, Peker'in evine düzenlenen operasyonun görüntülerini de yayınlayarak, "Gösterin videoyu bakalım ne yapmış. Karısının iç çamaşırına sığınamaz kimse, edepsiz. Bu kurguyla karşı karşıyayız. Bu kurguyu yapanların boğazından ilmek ilmek getirmezsek Allah bunun hesabını bizden sorar" demişti

 
Süleyman SoyluSedat pekertt
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