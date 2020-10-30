Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici'den Kızılay görevlisinden telefonu alan Bakan Pakdemirli'ye: Yardım böyle olmaz

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'de yaşanan depremde yıkılan bir evin enkazı üzerinde, enkaz altında kalan bir vatandaşla konuştu.

Enkazda bulunan vatandaşları çıkarmak için çalışma yapan Kızılay ekibinden bir görevlinin elinden telefonu alan Pakdemirli'nin görüntülerini yorumlayan Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici ise tepkisini dile getirerek, ''Depremzedeye yardım böyle olmaz. Tarım ve Orman Bakanı İzmir'de yıkılan binanın üzerinde görevli kadının elinden telefonu aldı, yardım şovu yapıyor. Yazık....'' dedi.