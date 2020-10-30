İzmir depreminde yaşanan panik kamerada

30 Ekim 2020 15:40
İzmir'in Seferihisar açıklarında AFAD'a göre 6.6, Kandilli'ye göre ise 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Merkez üssü Seferihisar olarak açıklanan deprem sonrası İzmirliler cadde ve sokaklara döküldü.
TIKLAYIN - İzmir'de 6,6 büyüklüğünde deprem
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