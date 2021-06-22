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CHP'li Tanrıkulu: Deniz Poyraz'ı katleden Onur Gencer'in evi tutuklandıktan sonra arandı; ortalama bir muhalife böyle davranılıyor mu?

22 Haziran 2021 17:29

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, TBMM'de HDP'nin İzmir il binasına yapılan silahlı saldırıyı gündeme getirerek, saldırıda siyasetteki nefret söylemi ve hedef göstermenin de etkili olduğunu söyledi. Tanrıkulu, olayın araştırılması gerektiğini ifade ederek "Irkçı faşistlere zemin hazırlandı. Bunu hem yargı tutumu ile  hem güvenlik güçleri tutumu ile hem de iktidar olarak yeterince tepki koymadı" dedi. 

HDP çalışanı Deniz Poyraz'ı öldüren katil Onur Gencer'e yönelik polis tutumu ile muhalefete yönelik polis tutumunu karşılaştıran Tanrıkulu, "Sokakta muhalefete her türlü şiddeti gösteren güvenlik güçleri bu katili kucakladı ve 'adın ne abicim' dedi" ifadelerini kullandı. 

Katil Onur Gencer'İn neden 24 saatte tutuklandığını soran Tanrıkulu, "Evi bile tutuklandıktan sonra arandı. Ortalama bir yurttaşa, bir muhalife böyle davranılıyor mu? Boğaziçi öğrencileri 4-5 gün gözaltında kaldılar. Bir şüpheliyi cezaevine koyduktan sonra ondan bilgi alamazsınız. Neden ilişkileri araştırılmadı" diye konuştu. 

Katledilen Deniz Poyraz'la ilgili siyasetteki dili eleştiren Tanrıkulu, "Bu siyasetin ve çevrelerinin ölen kardeşimizin siyasi kimliği üzerinden cinayeti meşrulaştırmasıdır. Bakın en tehlikelisi budur. Bir yargı kararı olmadan, maktülün kimliği üzerinden... etnik ve siyaset kimliği üzerinden meşrulaştırmak ancak bu ırkçı faşist katile cesaret verir. Bu son derece tehlikelidir. Bundan sonra yapacaklara da bir iklim hazırlar. Başka yerlerde de yaşanırsa kimse önünü alamaz" dedi. 

TIKLAYIN - Bahçeli: Öldürülen Deniz Poyraz’ın kim olduğunu söyleyeyim, PKK sempatizanlarını terör kamplarına sevk eden halkanın içinde yer alan milis işbirlikçidir

 

 

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