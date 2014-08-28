Ve Erdoğan Cumhurbaşkanı

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Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı seçildiğine ilişkin YSK kararından 13 gün sonra TBMM'de mazbatasını alarak yemin etti. Ardından Çankaya Köşkü'nde devir-teslim töreni gerçekleşti.
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28 Ağustos 2014 17:12
Başbakanlık Müşaviri Yusuf Yerkel de, Recep Tayyip Erdoğan'ın 12. Cumhurbaşkanı olmak için yemin edeceği töreni izlemek üzere TBMM'de bulundu
28 Ağustos 2014 17:10
CHP’de cumhurbaşkanlığı yemin törenine katılıp katılmama tartışması salonu terk etme kararı ile neticelendi
28 Ağustos 2014 17:00
TBMM Başkan Vekili Ayşenur Bahçekapılı tarafından karşılanan Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'nda yemin etti
28 Ağustos 2014 14:17
Resmi Gazete'nin, YSK'nın kararını 13 gündür yayımlamaması tartışmaya yol açmıştı
28 Ağustos 2014 14:33
Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlık döneminde açıklanan mal varlığında değişme yok
28 Ağustos 2014 12:46
'Erdoğan kendi gibi samimi, kendi gibi misyon ve dava adamı bir ismi öne çıkararak milletine ihanet etmemiş, geçmişini inkar etmemiş oldu'
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