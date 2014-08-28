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Ve Erdoğan Cumhurbaşkanı

Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı seçildiğine ilişkin YSK kararından 13 gün sonra TBMM'de mazbatasını alarak yemin etti. Ardından Çankaya Köşkü'nde devir-teslim töreni gerçekleşti.

T24Derleyen: T24

ETİKETLER

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28 Ağustos 2014 17:12

Davutoğlu Meclis'te ilk Devlet Bahçeli'nin elini sıktı

Başbakanlık Müşaviri Yusuf Yerkel de, Recep Tayyip Erdoğan'ın 12. Cumhurbaşkanı olmak için yemin edeceği töreni izlemek üzere TBMM'de bulundu

28 Ağustos 2014 17:10

CHP'li vekiller TBMM Başkanı Cemil Çiçek'e iç tüzüğü fırlatarak yemin törenini terk etti

CHP’de cumhurbaşkanlığı yemin törenine katılıp katılmama tartışması salonu terk etme kararı ile neticelendi

28 Ağustos 2014 17:00

Erdoğan 13 gün sonra mazbatasını aldı, Meclis'te yemin etti

TBMM Başkan Vekili Ayşenur Bahçekapılı tarafından karşılanan Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'nda yemin etti

28 Ağustos 2014 14:17

YSK kararı 13 gün sonra yayımlandı, Erdoğan Resmi Gazete'de aynı gün hem Başbakan, hem Cumhurbaşkanı oldu!

Resmi Gazete'nin, YSK'nın kararını 13 gündür yayımlamaması tartışmaya yol açmıştı

28 Ağustos 2014 14:33

İşte Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı olarak Resmi Gazete’de yayımlanan mal varlığı

Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlık döneminde açıklanan mal varlığında değişme yok

28 Ağustos 2014 12:46

Akdoğan: Erdoğan bizim için tek kelimeyle 'Başkan'

'Erdoğan kendi gibi samimi, kendi gibi misyon ve dava adamı bir ismi öne çıkararak milletine ihanet etmemiş, geçmişini inkar etmemiş oldu'

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