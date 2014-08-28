Davutoğlu Meclis'te ilk Devlet Bahçeli'nin elini sıktı

AKP Kongresi'nde dün Genel Başkan seçilen Ahmet Davutoğlu, yemin töreni için geldiği TBMM genel kurulunda AKP’li vekillerin alkışları ile karşılandı. Davutoğlu yerine oturmadan muhalefet sıralarına giderek, MHP Lideri Devlet Bahçeli ve CHP Grup Başkan Vekili Aydın'ın elini sıktı.

Davutoğlu, TBMM Genel Kurulu'na gelişinde, daha önce Erdoğan'ın oturduğu AKP sıralarının en önüne oturdu. Davutoğlu'nun yanında AKP grup başkan vekili Nurettin Canikli yer aldı. Davutoğlu yerine oturmadan muhalefet sıralarına giderek, MHP Lideri Devlet Bahçeli ve CHP Grup Başkan Vekili Aydın'ın elini sıktı.

Emine Erdoğan, üç çocuğu ile birlikte

Genel Kurul salonuna Erdoğan ailesinden önce çocuklar, Bilal, Esra ve Sümeyye geldiler. Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte TBMM'ye gelen Emine Erdoğan, genel kurul salonuna daha sonra geldi. Erdoğan ailesinden Bilal Erdoğan'ın eşi ve çocuğu izleyiciler arasındaydı.

Sare Davutoğlu da Genel Kurul'da

Ahmet Davutoğlu'nun eşi Sare Davutoğlu ve oğlu Mehmet de, izleyiciler arasında yer aldılar. Sare Davutoğlu, kordiplomatik üst düzey devlet görevlileri için ayrılan locadan genel kurulu izledi. Sare Davutoğlu, Diyanet İşleri Başkanı'nın yanına oturdu.

Komutanlar tam takım

Yemin töreninde başta Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel ve tüm kuvvet komutanları katıldı. Ayrıca Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç ve tüm yüksek yargı organlarının başkanları da yemin töreni için kendilerine ayrılan yerdeydi.

Yusuf Yerkel de Meclis'teki törene katıldı

Zeynep Gürcanlı’nın Hürriyet’teki haberine göre, Soma'da, polisin tuttuğu madencilere tekme atarken görüntülenen ve çok tepki çeken, Başbakanlık Müşaviri Yusuf Yerkel de, Recep Tayyip Erdoğan'ın 12. Cumhurbaşkanı olmak için yemin edeceği töreni izlemek üzere TBMM'de bulundu.

Soma faciası sırasında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın özel kalem müdür yardımcısı olan Yerkel, gelen tepkiler üzerine bu görevden alınmış, ancak Başbakan Müşavirliği unvanını korumuştu.