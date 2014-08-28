Akdoğan: Erdoğan bizim için tek kelimeyle 'Başkan'

Cumhurbaşkanı seçilen Tayyip Erdoğan’ın Başbakanlığı döneminde Siyasi Başdanışmanı olan Yalçın Akdoğan, dün (27 Ağustos 2014) gerçekleşen olağanüstü kongreyle partiye veda eden Erdoğan'a atfen, "Erdoğan belediye başkanı, parti başkanı, hükümet başkanı oldu, bugün cumhur başkanı olacak. Erdoğan bizim için tek kelimeyle 'BAŞKAN'" ifadesini kullandı.

Yeni Şafak gazetesinde Yasin Doğan mahlası ile yazılar kaleme alan Akdoğan, Dışişleri Bakanı Ahmet Daavutoğlu'nun AKP Genel Başkanlığı'na getirilmesini ise "Erdoğan kendi gibi samimi, kendi gibi sahici, kendi gibi misyon ve dava adamı bir ismi öne çıkararak milletine ihanet etmemiş, geçmişini inkar etmemiş oldu" sözleri ile yorumladı.

Akdoğan'ın "Yolun açık olsun Büyük Usta" başlığıyla yayımlanan (28 Ağustos 2014) yazısı şöyle:

R. Tayyip Erdoğan'ı AK Parti'nin başından devletin başına uğurladık...

Hüzünlü olduğumuz kadar mutlu ve onurluyuz da...

Erdoğan'ın siyasi serüveni aslında hepimizin, büyük kitlelerin, farklı toplum kesimlerinin serüvenini anlatıyor.

Milletimizin büyük yürüyüşünde Erdoğan ismi simgesel bir anlam taşıyor. İtilip kakılan, horlanan, dışlanan insanlar Erdoğan üzerinden kendilerini dile getirdiler. Onun meydan okuyuşu, millet içindi; onun mücadelesi millet adınaydı.

Erdoğan'ı AK Parti'nin lideri yapan da halktı, Cumhurbaşkanı seçen de halk... Bir liderin doğuşu efsanesini de millet yazdı, halkın seçilmiş cumhurbaşkanı hikayesini de millet yazdı. Bu onur, herşeyi fazlasıyla hak eden millete ait bir onurdur.

Sıradan halk kesimleri hiçbir lideri bu kadar kendinden, bu kadar sahici bulmamıştır. Ona duyulan güven bir ülkenin güven ve istikrarına dönüştü. Ona duyulan sevgi bir partinin büyük bir siyasi hareket olmasını sağladı. Onun aşıladığı umut, bir milletin gelecek umudu oldu.

Devletin zirvesindeki en yüksek makama seçilen insana 'Milletin adamı' övgüsünde bulunulması çok anlamlıdır. Bu, çok sıradan görünen ama çok derin manalı ve kıymetli bir sıfattır.

Büyük badireler atlatan, büyük hizmetler yapan, çok seçimler kazanan Erdoğan siyasi makamlardan izzet ve şerefle, hüsnü hatimeyle ayrılmış oldu. 13 yıllık parti başkanlığı, 12 yıllık başbakanlık görevini geriye gitmeden, güç kaybetmeden, daha büyük makama geçerek tamamlamak her siyasetçiye nasip olacak bir başarı değildir. Güzel son ve güzel başlangıç Erdoğan'a nasip oldu.

Aslında Erdoğan yine zor olanı başardı. Kurduğu, büyüttüğü, iktidara taşıdığı, büyük bir markaya dönüştürdüğü partiyi bir başka yol arkadaşına devretmekten yüksünmediği gibi, siyasetin çok az göreceği başarılı bir süreç işleterek bunu gerçekleştirdi.

Milletin desteğiyle büyüyen bu müktesebatı, kişisellikten uzak bir kararla milletin içine sinecek bir isme devretti.

Başarının sırrı samimiyettir, sahiciliktir... Erdoğan kendi gibi samimi, kendi gibi sahici, kendi gibi misyon ve dava adamı bir ismi öne çıkararak milletine ihanet etmemiş, geçmişini inkar etmemiş oldu.

Cumhurbaşkanlığı, milletin büyük yürüyüşünde önemli misyonlar yüklenecek. Yeni Türkiye'nin inşasında milletin adamları rol üstlenmeyi sürdürecek. Erdoğan'ın mücadelesi milletin önünü açmış oldu, millet açılan yolda kendi adamlarını üretmeye devam edecek.

Erdoğan belediye başkanı, parti başkanı, hükümet başkanı oldu, bugün cumhur başkanı olacak. Erdoğan bizim için tek kelimeyle 'BAŞKAN'.

Yolun açık olsun milletin başkanı...