CHP'li vekiller TBMM Başkanı Cemil Çiçek'e iç tüzüğü fırlatarak yemin törenini terk etti

CHP’de cumhurbaşkanlığı yemin törenine katılıp katılmama tartışması devam ederken, CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay Meclis Başkanı Cemil Çiçek'e iç tüzük kitapçığı fırlattı, CHP'li milletvekilleri de 12. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı protesto etmek amacıyla Genel Kurul salonu terk ettiler.

İç tüzük kitapçığı fırlatıldı

CHP'nin usul tartışması açma istemesinin reddedilmesi üzerine CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay Meclis Başkanı Cemil Çiçek'e iç tüzük kitapçığı fırlattı. Altay'ın bu sırada "Meclis yasalara göre yönetilir dediği" duyuldu. Meclis sıralarında bulunan bazı CHP'li vekillerin de Erdoğan'ı yuhaladığı görüldü.

'Meclis Başkanı zaten kitapçığı ayağında çiğniyordu'

Altay, kitapçık krizinin yaşanmasının ardından söz almak istedi. Ancak kendisine söz hakkı verilmeyen Altay bir açıklama yaparak, "Meclis Başkanı zaten kitapçığı ayağında çiğniyordu, bende bu durumu görseleştirdim" dedi.

Erdoğan nasıl yemin etti ?

Meclis Başkanı Cemil Çiçek 'in çağrısıyla saat 14.00'te toplanan Genel Kurul'da önce yoklama yapılıp olağanüstü toplantı çağrı yazısı okundu. Çiçek, çağrı yazısının ardından gündem hakkında kısa bir konuşmayla bilgi verdi, seçilmiş Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı Genel Kurul salonuna davet edildi. Erdoğan, salona girdiğinde milletvekilleri tarafından ayakta karşılandı. Çiçek, kürsüden Erdoğan'a 12'nci Cumhurbaşkanı adına düzenlenen tutanağı verdi. Erdoğan'ın yemin etmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, İstiklal Marşı'nı seslendirdi.

'Yalana tanıklık etmek yalanı meşrulaştırmak anlamına'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin törenine neden katılmadıklarını İstanbul'da açıklamıştı.

Partisi'nin Beşiktaş'taki Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlediği Belediye Meclis Üyeleri Eğitim Programının açılışında konuşan Kılıçdaroğlu, "Bir yalana tanıklık etmek yalanı meşrulaştırmak anlamına gelir" dedi.

Demirtaş'tan CHP'ye yemin tepkisi: Nezaket ötesi

HDP'li vekiller Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı için yemin ettiği törene katıldı. Bazı vekiller Erdoğan'ı alkışlarken HDP lideri Selahattin Demirtaş, CHP'li Engin Altay'ın kitapçık fırlatmasına tepki gösterdi

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, CHP 'li Engin Altay'ın Cumhurbaşkanı yemin töreni öncesi Başkanlık Divanı'na Anayasa ve İçtüzük kitapçığını fırlatmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Demirtaş; ''Böylesine bir günde protesto veya katılmama gibi bir tavır anlaşılırdır, parti kararı olarak yapmışlarsa ona saygı duyarız ama kitapçık fırlatma nezaket ötesi bir durumdur" dedi.