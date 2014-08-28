Erdoğan 13 gün sonra mazbatasını aldı, Meclis'te yemin etti

10 Ağustos'ta yapılan halkoylamasında Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de yemin etti. En kıdemli TBMM Başkanvekili olması nedeniyle CHP'li Güldal Mumcu'nun TBMM'de karşılaması beklenen Erdoğan'ı, Mumcu törene katılmadığı için AKP'li Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı Genel Kurul salonuna davet etti. CHP'lilerin protesto ederek terk ettiği yemin töreninde MHP ve HDP'liler TBMM İçtüzüğü gereği ayakta dinledikleri Erdoğan'ı alkışlamadılar.

TBMM'ye Subayevleri'ndeki konutundan gelen Erdoğan'a yolda uzun bir konvoy eşlik etti. TBMM Başkan Vekili Ayşenur Bahçekapılı tarafından karşılanan Erdoğan, Meclis girişinde tören kıtasını selamladı. 12. Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan, mazbatasını TBMM Başkanı Cemil Çiçek'in elinden aldıktan sonra yemin etti. Erdoğan, Meclis kürsüsünde ettiği yemin şöyleydi:

"Cumhurbaşkanı sıfatıyla, Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, Anayasaya, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, Atatürk ilke ve inkılâplarına ve lâik Cumhuriyet ilkesine bağlı kalacağıma, milletin huzur ve refahı, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerinden yararlanması ülküsünden ayrılmayacağıma, Türkiye Cumhuriyetinin şan ve şerefini korumak, yüceltmek ve üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma Büyük Türk Milleti ve tarih huzurunda, namusum ve şerefim üzerine and içerim."

Forsu açarak gitti

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı forsu kapatılmış makam aracıyla gittiği TBMM'den yemin ettikten sonra forsu açılmış aracıyla ayrıldı. Erdoğan, Anıtkabir'e giderek saygı duruşunda bulundu ve özel defteri imzaladı.