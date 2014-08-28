İşte Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı olarak Resmi Gazete’de yayımlanan mal varlığı

Tayyip Erdoğan’ın halk oyuyla Türkiye’nin 12. Cumhurbaşkanı seçilmesi 13 gün sonra Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla mal varlığı da açıklanmış oldu. Erdoğan'ın Başbakanlık döneminde açıklanan mal varlığıdan değişme olmadı.

Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı seçilmesi Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yüksek Seçim Kurulu’nun kararlarının yer aldığı açıklamada, Erdoğan mal varlığı da açıklanmış oldu.

Buna göre, Erdoğan’ın Güneysu-Dumankaya Köyü’nde 10 bin lira değerinde 2 bin metrekare arsası, 234 bin 80 lira değerinde 2011 model Audi A8 otomobili, banka hesaplarında toplam 4 milyon 404 bin 192 lira 13 kuruş ve 200 bin dolar ile oğlu Ahmet Burak Erdoğan’a 500 bin lira alacağı bulunuyor.

Resmi Gazete’de yayımlanan mal varlığı şu şekildi:

A - Taşınmaz mal bilgileri

Güneysu-Dumankaya Köyü 2.000 metrekare arsa (Maliyeti 10 bin TL)

B - Taşınır mal bilgileri

34 HH 1991 plakalı 2011 model Audi A8 binek otomobil (Maliyeti : 234.080 TL)

C - Banka ve menkul değerler

Banka hesaplarında toplam 4.404.192,13 TL, 200.000 $

D- Alacaklar

Ahmet Burak Erdoğan’a 500.000 lira

Tayyip Erdoğan'ın Resmi Gazete'de yayımlanan mal varlığı için tıklayınız