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Politika

YSK'nın Cumhurbaşkanlığı kararı beş gündür Resmi gazetede yayımlanmadı

YSK'nın Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçildiği yönündeki kararı Resmi gazetede yayımlanmadı. Hukukçulara göre Erdoğan Anayasa aykırı hareket ediyor

20 Ağustos 2014 21:35

Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı seçildiğine ilişkin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararı, hala Resmi Gazete’de de yayımlanmadı. Öte yandan dün, Resmî Gazete’de yayımlanan kararlar arasında “Nargile ile ilgili tebliğde” yapılan bir cümlelik değişiklik de yer aldı.

Adnan Keskin’in Taraf’ta yer alan haberine göre, YSK, kesin seçim sonuçlarını 15 Ağustos’ta açıklamış, buna ilişkin tutanak ve mazbatayı TBMM Başkanlığına sunmuş, Resmî Gazete’de derhal yayımlanması için de Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayım Genel Müdürlüğü’ne göndermişti. Başbakanlık, buna rağmen Erdoğan’ın milletvekilliğinin 15 Ağustos tarihi itibariyle düştüğü, başbakanlık görevinin ve partisiyle ilişiğinin sona erdiği anlamına gelen YSK kararını yayımlamadı. 

Pek çok hukukçunun YSK’nın resmi sonuçları açıklaması ile birlikte Genel Başkan sıfatının ortadan kalktığını belirttiği Erdoğan “Anayasaya aykırı” fiili başbakanlık ve AKP genel başkanlığına beş gündür devam ediyor.

27 Ağustos’ta yeni başbakanın seçileceği AKP kongresini toplayacak ve 28 Ağustos’ta mecliste yemin ederek köşke çıkıp cumhurbaşkanlığı görevini devralacak olan Erdoğan’ın önünde sadece 8 gün kaldı.

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