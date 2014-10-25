Validebağ'da hukuksuz inşaata karşı, yeşil alan nöbeti

Üsküdar'da bulunan Validebağ Korusu'na yapılması planlanan cami inşaatı durdurma kararına rağmen devam ediyor, bölge halkı ağaçların sökülmesini önlemek için nöbette...