Validebağ'da hukuksuz inşaata karşı, yeşil alan nöbeti

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Üsküdar'da bulunan Validebağ Korusu'na yapılması planlanan cami inşaatı durdurma kararına rağmen devam ediyor, bölge halkı ağaçların sökülmesini önlemek için nöbette...
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25 Ekim 2014 13:51
CHP'li Mahmut Tanal, Üsküdar Validebağ Korusu yanında bulunan cami inşaatına tepki gösteren mahalle halkına destek olmak için gece saatlerinde bölgeye geldi
25 Ekim 2014 01:35
Validebağ Korusu'nda devam eden inşaata tepki gösteren vatandaşlar inşaat alanına kadar yürüyerek karara tepki gösterdi
24 Ekim 2014 20:50
Üsküdar'daki Validebağ Korusu'nda yıkıma karşı çıkan Avukat Can Atalay, bir polis tarafından tehdit edildi
23 Ekim 2014 20:54
Validebağ'da mahkeme kararına rağmen süren inşaatı protesto edenlere polis müdahale etti. Mimarlar Odası Avukatı Can Atalay dahil 5 kişi gözaltına alındı
23 Ekim 2014 16:09
Ali Karahasanoğlu, Validebağ Korusu'na yapılması planlanan cami projesini eleştirenlere seslendi
23 Ekim 2014 15:19
Yargının yürütmeyi durdurma kararına rağmen gelen iş makineleri için mahalleli Koru’da nöbet tutuyor
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