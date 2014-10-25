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Validebağ'da hukuksuz inşaata karşı, yeşil alan nöbeti

Üsküdar'da bulunan Validebağ Korusu'na yapılması planlanan cami inşaatı durdurma kararına rağmen devam ediyor, bölge halkı ağaçların sökülmesini önlemek için nöbette...

T24Derleyen: T24

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25 Ekim 2014 13:51

CHP'li Tanal'dan Validebağ çıkışı: Arsamı bağışlayayım cami yapsınlar

CHP'li Mahmut Tanal, Üsküdar Validebağ Korusu yanında bulunan cami inşaatına tepki gösteren mahalle halkına destek olmak için gece saatlerinde bölgeye geldi

25 Ekim 2014 01:35

Validebağ'da oturma eylemi başladı, TOMA'lar ve polis bekleyişte

Validebağ Korusu'nda devam eden inşaata tepki gösteren vatandaşlar inşaat alanına kadar yürüyerek karara tepki gösterdi

24 Ekim 2014 20:50

Validebağ Korusu'nda polisten eylemcilere; hepinizin kafasına sıkacağım

Üsküdar'daki Validebağ Korusu'nda yıkıma karşı çıkan Avukat Can Atalay, bir polis tarafından tehdit edildi

23 Ekim 2014 20:54

Validebağ'da zabıtalar, eylemcilere saldırdı

Validebağ'da mahkeme kararına rağmen süren inşaatı protesto edenlere polis müdahale etti. Mimarlar Odası Avukatı Can Atalay dahil 5 kişi gözaltına alındı

23 Ekim 2014 16:09

Akit'te Validebağ yorumu: Gidin Afrika ormanlarına, istediğiniz gibi semirtin!

Ali Karahasanoğlu, Validebağ Korusu'na yapılması planlanan cami projesini eleştirenlere seslendi

23 Ekim 2014 15:19

Validebağ Korusu’nda iş makineleri yine çalıştı

Yargının yürütmeyi durdurma kararına rağmen gelen iş makineleri için mahalleli Koru’da nöbet tutuyor

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