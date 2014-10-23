Validebağ Korusu’nda iş makineleri yine çalıştı

Üsküdar Validebağ Korusu yanında bulunan alanda iş makinesi tekrar çalışmaya başladı. Yargının yürütmeyi durdurma kararına rağmen Validebağ'da iş makinesinin çalışması vatandaşların tepkisine neden oldu.

Naci Yöner’in Doğan Haber Ajansı’nda yer alan haberine göre, Validebağ Korusu’nda tartışmaların ardından dün ara verilen çalışmalar bu sabah tekrar başladı. Çok sayıda çevik kuvvet ekibi alan çevresinde önlem aldı. Bir grup mahalleli de alanda bekliyor.

Üsküdar Belediye Başkanı'na tepki

Bu arada mahalle sakinleri Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'den açıklamasına tepki gösterdi. Türkmen'in "Fazla tolerans azdırır" ifadesini kullandığın belirten mahalle sakinleri dava açacaklarını ifade etti