Validebağ'a sahip çıkan mahalleliye polisten biber gazı

Üsküdar'daki Validebağ Korusu yanında bulunan arazi üzerine inşaat yapılmasına tepki gösteren gruba polis müdahale etti. Polis, grubu önce kalkanla uzaklaştırmaya çalıştı; ardından da eylemcilere biber gazıyla müdahale etti.



Grup, inşaata tepki göstermek için basın açıklaması yapmak üzereyken, zabıta ekipleri inşaat alanına bariyerler getirdi. Eylemciler bu duruma tepki gösterince, Çevik Kuvvet ekibi önce grubu kalkanlarla uzaklaştırmaya çalıştı; ardından da biber gazı sıktı. Grubun bekleyişi sürüyor.

Öte yandan avukat Gülsün Özdemir ise idare mahkemesinin inşaat için yürütmeyi durdurma kararı verdiğini açıkladı.

Sabah 5'te iş makinaları geldi

Üsküdar'daki Validebağ Korusu’nun girişindeki cami inşaatı çalışmaları sabah saat 05.00 sıralarında başladı. Ancak çevre sakinleri hukuki sürecin devam ettiğini belirterek tepki gösterdi.

Burada nöbet tutmaya başlayan mahalle sakinlerine Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Müfit Gürtuna’dan da destek geldi. Birkaç gün önce dozer ve inşaat ekiplerinin geldiği arazide olayları yatıştırmaya çalıştıklarını belirterek Gürtuna, "Uzlaşma yaklaşımı bu operasyonun gizlenmesi amacını taşıyormuş, dini değerleri olan bir insan olarak buna çok üzüldüm. Ağlamak geldi içimden, o kadar rencide oldum. İşin geldiği boyut üzüntü verici bir hale geldi" dedi.



Çevredeki camilerde cemaatin çok az olduğuna dikkat çeken Gürtuna "Sitelerin diğer yanlarında camiler var. Camilerde insanlar yok. Bir saf, iki saf, bazen 2-3 kişi oluyor. Camiler dolar taşar da yeni camiye ihtiyaç olur yaparız. Öyle bir durum söz konusu değil. Keşke daha olumlu ve uyumlu şekilde çözülseydi. Önce bu insanların ikna edilip rızalarının alınması gerekirdi" dedi.

Üsküdar Belediyesi: Ruhsatlı camiye engel oluyorlar

Üsküdar Validebağ'daki gerginlik ile ilgili Üsküdar Belediyesi'nden yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Üsküdar Altunizade Mahallesi Raufpaşa Sokak 34 numarada yapılmak istenen ruhsatlı plan projeli küçük bir cami inşaatını bir grup vatandaş engellemek istiyor. Günlerdir basını arayan ve cami inşaatını protesto etmek için yasal olamayan yollara baş vuran vatandaşlar araçlarını cami arsasına bırakarak engellemeyi sürdürüyorlar" denildi.