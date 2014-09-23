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Validebağ Korusu'nu otoparka çevirmek isteyenlere halk direnişi

Üsküdar'da bulunan Validebağ Korusu'na yapılmak istenen otopark için çalışmalar başladı, halk betonları yıkarak direndi

23 Eylül 2014 13:34

Üsküdar'daki Validebağ Korusu'nda otopark  genişletme çalışmaları kapsamında beton dökmek için hazırlıkların başlamasının ardından, "Validebağ Gönüllüleri" adı altında örgütlenen mahalle sakinleri ve İstanbul'daki çeşitli kent hareketlerine mensup çevreciler, dün akşam beton dökmek için hazırlanan kalıpları söktü.

"Koru'nun betonlaşmasına asla izin vermeyeceklerini" açıklayan ve günlerdir mücadele eden bölge halkı ve Validebağ Dayanışması dün akşam saat 22:30'da beton dökmek için hazırlanan kalıpları sökmek için çağrı yaptı. Çağrıya uyan yüzlerce yurttaş hazırlanan kalıpları söktü. Kalıpların sökülmesinin ardından dağılan yurttaşlar, bugün saat 19:30'da gerçekleşecek "Validebağ Dayanışması Forum Toplantısı" için çağrı yaptı.

'Birgün Gazetesi'nden Deniz İhsan Taşdelen'in haberine göre, Validebağ Gönüllüleri dernek başkanı Arif Belgin, "bu Koru'da betona gerek olmadığını, daha öncesinde uyarının yapıldığını fakat dinlenmediğini" söyledi. Ayrıca Belgin "birkaç gündür yapı faaliyetlerinin devam ettiğini, hiç bir şekilde halkın dinlemediğini" söyledi.Belgin "Buradaki çadır ticarethane olarak kullanılıyordu. Kına gecesi gibi etkinlikler düzenlenip gürültüye sebep olunuyordu" dedi. Belgin, buna ek olarak korunun betonlaşmasına ve ticarileştirilmesine karşı mücadelenin süreceğini" belirtti.

 

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