T24 LogoT24 Logo
Çevre

Validebağ Korusu'nda otoparka karşı ağaç dikme eylemi

Validebağ Korusu'nda otopark genişletme çalışmalarının yapıldığı alanda ağaç dikme eylemi yapan eylemcilere yetkililerin 'Burası SİT alanı buraya ağaç dikemezsiniz' uyarısı tepkiyle karşılandı

01 Eylül 2014 20:35

Üsküdar’da bulunan Validebağ Korusu'nda  yapılan otopark genişletme çalışmasına karşı fidan dikme eylemi yapıldı. 
Üsküdar’da bulunan Validebağ Öğretmenevi çevresindeki otoparkın genişletilmesine karşı eylem yapan çevreciler, mahallelilerin ve destekçilerinin katılımıyla otopark alanına ağaç dikti. İki otobüs ve iki münibüs çevik kuvvet polisi eylemcilern etrafında önlem aldı. Validebağ Gönüllüleri adı altında örgütlenen mahalle sakinleri ile Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri arasında tartışma yaşandı.

Sol haber portalı’nın haberine göre  yetkililerin “Burası SİT alanı buraya ağaç dikemezsiniz” uyarısı tepkiyle karşılandı. Dikim sırasında gruba müdahalede bulunan polislerle halk arasındaki gerilim bir saat kadar sürdü. Mahalleliler alandan polis zoruyla çıkartıldı.

SHD Başkanı Av. Can Atalay koruda yaptığı konuşmada İstanbul Valisi ve Üsküdar Kaymakamı’na korunun SİT alanı olduğu söylenmesine rağmen ağaçların neden söküldüğünü sorusunu yöneltti.

Fidanların sulanmasının ardından yapılan forumda bir kez daha Validebağ Korusu’na sahip çıkma kararlılığı dile getirildi ve ağaçları sulayacak gönüllüler görev paylaşımı yaptı. Validebağ Gönüllüleri Salı akşamı bir araya gelerek düzenli toplantılarına devam edecek.

 

ETİKETLER

validebağ korusuağaç dikme eylemiçevreotopark

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya deve çağrısı...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Cumhuriyet'in Ege temsilcisinden Tuğçe Kazaz'a cinsiyetçi küfür! ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24