Validebağ Korusu'nda otoparka karşı ağaç dikme eylemi

Üsküdar’da bulunan Validebağ Korusu'nda yapılan otopark genişletme çalışmasına karşı fidan dikme eylemi yapıldı.

Üsküdar’da bulunan Validebağ Öğretmenevi çevresindeki otoparkın genişletilmesine karşı eylem yapan çevreciler, mahallelilerin ve destekçilerinin katılımıyla otopark alanına ağaç dikti. İki otobüs ve iki münibüs çevik kuvvet polisi eylemcilern etrafında önlem aldı. Validebağ Gönüllüleri adı altında örgütlenen mahalle sakinleri ile Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri arasında tartışma yaşandı.

Sol haber portalı’nın haberine göre yetkililerin “Burası SİT alanı buraya ağaç dikemezsiniz” uyarısı tepkiyle karşılandı. Dikim sırasında gruba müdahalede bulunan polislerle halk arasındaki gerilim bir saat kadar sürdü. Mahalleliler alandan polis zoruyla çıkartıldı.

SHD Başkanı Av. Can Atalay koruda yaptığı konuşmada İstanbul Valisi ve Üsküdar Kaymakamı’na korunun SİT alanı olduğu söylenmesine rağmen ağaçların neden söküldüğünü sorusunu yöneltti.

Fidanların sulanmasının ardından yapılan forumda bir kez daha Validebağ Korusu’na sahip çıkma kararlılığı dile getirildi ve ağaçları sulayacak gönüllüler görev paylaşımı yaptı. Validebağ Gönüllüleri Salı akşamı bir araya gelerek düzenli toplantılarına devam edecek.